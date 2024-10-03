Alan da satan da  memnun değil

Ömer KADİROĞLU

Asgari ücretin 35 bin liraya yükselmesinin ardından elektrik ücretlerine yüzde 15 oranında zam gelmesi, tüm tüketim maddelerinde fiyat artışına yol açtı. Girne’nin ünlü ‘Çarşamba Pazarı’ da fiyat artışlarından nasibini aldı. Alış-veriş için pazara giden vatandaşların yanı sıra esnaf da kontrolsüz fiyat artışından şikayetçi oldu.

Diyalog muhabirine konuşan vatandaşlar eskiden kiloyla aldıkları sebze ve meyveleri artık taneyle alabildiklerini söyledi. Ülke ekonomisinin her geçen gün daha kötüye gittiğini belirten vatandaşlar “marifet senede 3 kez asgari ücreti ve maaşları artırmak değil, fiyatların artmasını önlemektir” dedi.

Ne dediler…?

Zerrin Ahmet

“ Burası açık Pazar olduğu için daha uygun fiyatlar bekliyorduk. Geçen hafta pazarda eski domatesler vardı ve hayatımda ilk defa 4 tane domates aldım. Yetkililerden hayat pahalılığına karşı halkı güçlendirecek çalışmalar yapmalarını bekliyoruz.”

Meriç Bahadi

“Pazara alışverişe geldik ancak meyve ve sebze fiyatları tıpkı memleketin her alanında olduğu gibi ateş pahası. Bir kilo soğan 45 lira domates ise 75 liradan satılıyor. Biz eskiden kilo ile alışveriş yapardık şimdilerde ikişer- üçer tane ürün alıyoruz. Bu ülkede üretim olmadığı için pahalılık yaşıyoruz.”

Önder Ergene

“Pazar fiyatları çok yüksek. İzmir’den geliyorum ve orada domates 10 TL burada 70-80 lira, patates İzmir’de 10 TL burada 40-50 lira. Burada kesinlikle yaşanmaz. Türkiye’den buraya gelen meyve ve sebzelerin bu kadar pahalı olmasına anlam veremiyorum.”

Hatice Uzunali

“Pazardan soğan, patlıcan, Biber, elma ve kolakas aldım. Fiyatlar hiç güzel değil. Maydanozların bağ ve boyu küçüldü fiyatı 40 lira oldu. Yetkililerden de artık bir beklentimiz kalmadı çünkü sorunları söylüyoruz biliyorlar ancak çalışma yapmıyorlar.”

İsrafil Sertkaya

“Pazardan alışverişe geldim ve şu ana kadar soğan, salatalık, patates, marul ve nane aldım. Enflasyon yüksek olduğu için fiyatlar da çok yükseliyor. Türkiye’deki fiyatlardan çok yüksek hatta ürünler de o kadar kaliteli değildir. “

Özden Betoncu

“Çarşamba Pazarından bamya ve kabak aldım. Fiyatlar çok yüksek. Pazar dediğin daha ucuz olması gerekirken marketlerden çok daha fazla fiyatlara satış yapılıyor. Fiyatlara bakıyoruz ve alınacak gibi değil. Pahalılığın nedeni sorumsuzluk ve denetimsizliktir. Herkes istediği gibi fiyat veriyor. Yetkililerden beklentimiz kaça alınıp kaça satıldığını denetlesinler.”

Ahmet Gençaylı

“Pazardan alışverişe geldik ancak fiyatlar çok yüksek. Bir de istikrar yok satıcının ağzından çıkan fiyat ürünün fiyatı oluyor. Üretici de haklıdır ancak halkın da düşünülmesi gerekiyor. Bu noktada yetkililerden de bir beklentimiz yoktur çünkü bunlardan bir şey olmaz.”

Rüstem Işık

“Pazar esnafıyım. Vatandaşlar fiyatlardan şikayetçi ancak biz de mecburen fiyatları yükseltiyoruz çünkü elektriğe, mazota, işçiliğe sürekli zam geliyor bizler de giderleri karşılamak girdi maliyetlerini karşılamak için mecburen sattığımız ürünlere yansıtıyoruz.”

Lami Adsız

“Pazar yerinde esnafım satışlar eskiye nazaran hiç de iyi durumda değildir. 80 liraya domates satıyoruz ve insanlara bu fiyatları verirken utanıyoruz. 130 lira fasulye görünce insanlar 300 gram fasulye alıyor, iki kabak alıyor ve zora giriyor. Bu pahalılığın nedeni hem girdi maliyetlerinin yükselmesidir.”

Abdullah Umar

“Fiyatlarda bariz bir artış var. Doğamızda yetişen hiçbir masrafı olmayan alıç meyvesini de 100 liradan satıyorlar. Dünyada fiyatlar artar ancak bizde çok daha fazla artar. Umarım bu işe bir çözüm bulurlar.”

Ergün Kılıçkaya

“Satışlarımız çok iyi değil. İnsanların ayakları artık pazardan kesiliyor. Esnaf da vatandaş da Pazar yerinin fiyatlarının yüksek olmasından şikayetçidir. Bu yüksek fiyatlarla ilgili beklentimiz çalışmalar yapılması yönündedir.”

Faiz Garabli

“Yerli halkın alım gücü düştü. Her asgari ücret artışında fiyatlar zamlanıyor. Genel olarak Pazar yerine baktığımızda fiyatlar yüksek olabilir çünkü bu üreticilerin girdi maliyetleri çok yükseldi. Üretimden kopulmasını isteyen bir zihniyet karşısında ısrarla üretmeye çalışanlar en fazla bir iki yıl daha dayanabilecek, ondan sonra da üreticiler üretimden de vazgeçecektir. Her geçen gün daha da kötü duruma geliyoruz. Gelen sene muhtemelen kolakası 400, taze fasulyeyi 500 liraya alacağız.

Pazarda dün bazı ürünleri fiyatı şöyleydi:

Alıç 100 TL (kilosu)

Domates 80 TL (kilosu)

Taze fasulye 200 TL (kilosu)

Sarı fasulye 150 TL (kilosu)

Maydanoz 30 TL (1 bağ)

Ayşe kadın fasulye 150 TL (kilosu)

Salatalık 50 TL

Sultani üzüm 120 TL

Siyah üzüm 120 TL

Şeftali 100 TL

İncir 150 TL