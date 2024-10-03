Girne Turizm Limanı'nda gerçekleştirilen 'Duman Operasyonu' kapsamında toplam 77 bin 800 paket elektronik sigara tütünü ile 25 paket sigara ele geçirildi. Operasyonda .P. (E-66), A.P. (E-26), A.G.P. (E-30) ve M.Ç'nin (E-27) yakalanırken, tasarruflarında bulunan valizler içerisinde gümrüğe beyan edilmemiş toplam 77 bin 800 paket elektronik sigara tütünü ile 25 paket sigara tespit edilerek emare olarak alındı. Zanlılarla ilgili yasal işlem başlatıldığı belirtildi.

Tüm ürünlere el konuldu

Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri ile Girne Polis Müdürlüğü ekipleri tarafından dün saat 12.30 sıralarında ortak gerçekleştirilen 'Duman Operasyonu' kapsamında, Girne Turizm Limanı’ndan yurt dışına çıkış yapacak olan S.P. (E-66), A.P. (E-26), A.G.P. (E-30) ve M.Ç'nin (E-27) ihracat izinleri olmadığı halde, tasarruflarında bulunan valizler içerisinde gümrüğe beyan edilmemiş toplam 77 bin 800 paket elektronik sigara tütünü ile 25 paket sigara tespit edilerek emare olarak alındı. Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, ayrıca, Lefkoşa’da R.Ç'nin (E-64) kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada ise, tasarrufunda gümrüğe beyan edilmemiş toplam 4 bin 820 paket elektronik sigara tütünü daha tespit edilerek emare olarak alındı. Zanlılarla ilgili yasal işlem başartıldığı, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.