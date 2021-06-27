Yine izdiham

Ömer KADİROĞLU

KKTC’de Coronavirüse karşı ocak ayında başlayan aşılama çalışmalarında, yeni merkezlerin de devreye konulmasıyla yoğunluk yaşanıyor. Bazı merkezlerde insan kalabalığı oluşuyor, aşılanmak için gidenler saatlerce bekliyor. Bu nedenle uzun aşı kuyrukları olurken, dün Yakın Doğu Hastanesi’nde de aşı izdihamı yaşandı.

Sağlık Bakanlığı’nın kararıyla özel hastanelerde aşı olmaya giden vatandaşlar Yakın Doğu Hastanesinde önce güneş altında sonra da kapalı alanda saatlerce bekletildi.

Saatlerce aşı için beklemek zorunda kalan vatandaşlardan biri fenalaşarak bayıldı.

Fenalaşan vatandaşa sağlık görevlileri müdahale etti.

Yaşanan duruma isyan eden vatandaşlar sistemli bir çalışma beklediklerini ifade etti. Vatandaşlar, aşılama yapan personel sayısının ve merkezlerin artırılmasıyla yaşanan izdihamların giderileceğini ifade etti.

Aşı merkezleri

Sinovac aşısı yaptırmak isteyen vatandaşların bakanlığa bağlı Aşı Bilgi Sistemi üzerinden https://asi.saglik.gov.ct.tr adresinden kayıt oluşturması gerekiyor.

Sinovac aşıları yapılan özel hastaneler ve aşılama saatleri şöyle:

Lefkoşa Kolan Hastanesi: Hafta içi 09.00- 17.00, cumartesi -09.00 -13.00;

Lefkoşa Etik Hastanesi: Hafta içi -08.00 -13.00;

Gazimağusa -Mağusa Tıp Merkezi: Hafta içi -08.00 -17.00;

Kunter Güven Hastanesi: Hafta içi (12.00 -16.00 );

Lefkoşa YDÜ Hastanesi: (Hafta içi 08.00-17.00 )-cumartesi-pazar ) 09.00- 16. 00;

Girne Suat Günsel Hastanesi: hafta içi 08.00-17.00 –( cumartesi-pazar) – 09.00-16.00;

YDÜ Hastanesi Gazimağusa Dispanseri: hafta içi 08.00-17.00;

YDÜ Hastanesi Güzelyurt Dispanseri: hafta içi -08.00-17.00.

340 bin doz Sinovac geldi

KKTC’ye bugüne kadar Türkiye’den çeşitli defalarda 340 bin doz Sinovac marka aşı; AB’den ise 24 bin 700 doz AstraZeneca, 10 bin 350 doz Pfizer/BioNTech ve 21 bin doz Johnson&Johnson olmak üzere toplam 56 bin 50 doz aşı geldi.

11 Haziran’da AB’den gelen 21 bin doz Johnson&Johnson aşısı tek doz uygulanırken, diğer marka aşılar ise belli süre aralıkla iki doz uygulanıyor.