Avrupa hayali gerçekleşmedi

Kuzey Kıbrıs’ta öğrenci olarak bulunan Zimbave uyruklu Delight Mutsave ile Nijerya uyruklu Osayekenwen Olubuo ve Princess Uduba yasa dışı bir şekilde Güney Kıbrıs’a gitmek üzereyken yakalandı.

Zanlılar dün mahkemeye çıkarılırken, Princess Uduba’nın çalışmak, Delight Mutsave’nin de sığınmacı olmak için Güney Kıbrıs’a gitmek istediklerini söyledikleri açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlıların 15-17 Şubat tarihleri arasında Lefkoşa’da birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal edip, Güney Kıbrıs’a gitmeye kalkıştıkları esnada görevli askerler tarafından tespit edildiklerini söyledi.

Polis, zanlıların tutuklandığını ve haklarında araştırma başlatıldığını ifade etti.

Mutsave de sığınmacı olmak istedi

Yapılan soruşturmada Osayekenwen Olubuo’un aktif üniversite öğrencisi olduğunu, 2021 yılı Eylül ayına kadar öğrenci izninin bulunduğunu kaydeden polis, Princess Uduba’nın ise 2 Şubat 2021 tarihinde öğrenci izni ile ülkeye geldiğini, 14 günlük karantina süresini doldurduktan sonra Güney Kıbrıs’a gitmeye çalıştığını ifade etti.

Polis memuru, zanlı Delight Mutsave’nin de aktif üniversite öğrencisi olduğunu, 2021 yılı Eylül ayına kadar öğrenci izni bulunduğunu aktardı.

Polis, zanlı Princess Uduba’nın çalışmak amacıyla, zanlı Delight Mutsave’nin de sığınmacı olmak için Güney Kıbrıs’a gitmeye çalıştıklarını söylediklerini anlattı.

Polis memuru, zanlı Osayekenwen Olubuo’nun da bilmeden sınırı ihlal ettiğini söylediğini aktardı. Zanlılar hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, teminat talep etti.

Mahkeme, ülkede yasal statüsü bulunan Osayekenwen Olubuo’nun 13 bin TL nakit teminat yatırmasına emir verdi.

Karantinadan çıkar çıkmaz güneye gitmeye çalışan Princess Uduba bir ay, sığınmacı olmak isteyen Delight Mutsave ise 21 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderildi.

