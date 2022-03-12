İki kesimde 5 kayıp

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 3 kişi Coronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, 296 pozitif vakaya rastlandı.

Kuzeyde hayatını kaybedenlerin Lefkoşa Pandemi Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde tedavi gören 80 yaşındaki Cemaliye Gökağaçlı, 53 yaşındaki Zekeriye Türk, 90 yaşındaki Ali Nejdet Orhon olduğu belirtildi. Orhon’un yan hastalıkları olduğu öğrenilirken, toplam can kaybı 204’e yükseldi. Güney Kıbrıs’ta ise dün Coronavirüs kaynaklı 2 can kaybı açıklanırken, son 24 saatte yapılan 92 bin 720 testten 3 bin 20’si pozitif çıktı. Güneyde 93 ve 82 yaşlarındaki iki kadının dün hayatını kaybettiği açıklanırken; geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden 4 kişinin de Coronavirüs kaynaklı olduğu belirlenerek dün duyuruldu.

381 kişi taburcu edildi

KKTC Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte toplam 13 bin 696 test yapıldığını, 296 pozitif vakaya rastlandığını, 381 kişinin ise taburcu edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yeni vakalardan, 100 kişinin Lefkoşa, 77 kişinin Girne, 71 kişinin Gazimağusa, 22 kişinin Güzelyurt, 16 kişinin İskele, 10 kişinin Lefke bölgesinden olduğu kaydedildi.

Covid-19 genel tablo

Yapılan toplam test sayısı: 6.042.454

Toplam vaka sayısı: 72.586

İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 68.802

Tedavisi devam eden vaka sayısı: 3583

Pandemi merkezindeki hasta sayısı: 31

Karantinadaki vaka sayısı: 3547

Toplam kaybedilen hasta sayısı: 204

Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 5

Aşı ve bileklik

Ülke genelinde dün yapılan aşı miktarı: 889

Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı: 207

Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı: 202

Takip edilen toplam bileklik sayısı: 1954

Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı: 135266

Güneyde 29 yaşındaki kadın öldü

Güney Kıbrıs’ta dün Coronavirüs kaynaklı 6 can kaybı açıklanırken, 2 kişinin dün, 4 kişinin de geçtiğimiz günlerde öldüğü belirtildi.

Son 24 saatte yapılan 92 bin 720 testten 3 bin 20’si pozitif çıktı.

93 ve 82 yaşlarındaki iki kadının dün hayatını kaybettiği açıklanırken; geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden 4 kişinin de Coronavirüs kaynaklı olduğu belirlenerek dün duyuruldu.

Ölenler arasında 29 yaşında bir kadın da bulunuyor.

Güneyde Sağlık Bakanlığı toplam vaka sayısının 347 bin 876'ya, toplam can kayıplarının 895'e ulaştığını açıkladı.

107 kişinin hastanede tedavi gördüğü, bunlardan 7'si entübe olmak üzere 2'sinin durumunun ciddi olduğu kaydedildi.