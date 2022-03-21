Avtepe şenlendi

Kıbrıs’a özgü endemik bir lale türü olan Medoş Lalesi’ni tanıtmak ve korumak amacıyla her yıl düzenlenen Avtepe Medoş Lalesi Festivali’nin 16’ncısı dün gerçekleştirildi.

Avtepe Muhtarlığı ve Medoş Lale Komitesi işbirliğinde düzenlenen festival köy meydanında yer aldı. Köy meydanında kurulan stantlar büyük ilgi gördü.

Öte yandan Koruçam köyünde “Medoş Laleleri ve Maronit Kültürü Arasında Yürüyüş” etkinliği düzenlendi.

Köy meydanında stantlar kuruldu

Avtepe Muhtarlığı ve Medoş Lale Komitesi işbirliğinde düzenlenen Medoş Lalesi Festivali’nin 16’ncısı dün yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Festivale Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, bölgede yaşayan vatandaşlar ve turistler katıldı. Festivalde köy meydanında stantlar kuruldu; el emeği göz nuru ürünler sergilendi, yerel lezzetler satışa sunuldu. Festivalde halk dansları gösterisi ve konserler düzenlenirken, etkinlikte konuşan Ataoğlu, festivalin düzenlenmesine katkı koyanlara teşekkür etti.

Ataoğlu, Medoş Lalesi’nin yetiştiği bölgelerin özel koruma bölgesi ilan edilerek koruma altına alındığını ifade ederek, dünyada bir tek Kıbrıs’ta yetişen Medoş lalelere zarar verilmesinin aynı zamanda ülke kültür ve değerlerine de zarar verilmesi anlamına geldiğini, zarar verenler için cezai yaptırımlar olduğunu belirtti.

Kültürün unutulmaması ve gelecek nesillere aktarılması için söz konusu festivallerin son derece önemli olduğuna işaret eden Bakan Ataoğlu, bu tür festivallerin ülke kültürünün yanı sıra iç turizm ve yurt dışından gelen turistlerin ilgi göstermesiyle ülkeye katma değer kazandırdığını da sözlerine ekledi.

Lale vadisinde doğa yürüyüşü

Bu arada Koruçam köyünde ‘Medoş Laleleri ve Maronit Kültürü Arasında Yürüyüş’ etkinliği düzenlendi. Kıbrıs Türk Biyologlar Doğayı Araştırma ve Koruma Derneği Başkanı Hasan Sarpten, Medoş Lalesi ile ilgili sunum yaptı. Sarpten Medoş lalelerinin her yıl Mart-Nisan aylarında toprak altında bulunan soğanları sayesinde çoğaldığını ancak yanlış tarımsal faaliyetlerin, yabani bitkilerle mücadelede kullanılan kimyasalların ve koparılmalarının yaşam alanlarını daralttığını belirtti. Sarpten, Medoş lalelerinin toplanması, koparılması ve satılmasının yasak olduğunu hatırlattı.

Sarpten’in sunumunun ardından etkinlik kapsamında lale vadisine gidildi, yürüyüş boyunca katılımcılara Medoş laleleri, yerel flora ve fauna ile ilgili bilgiler verildi ve adanın doğal zenginliklerine dikkat çekildi.