TÜRSAB umut verdi

Başbakan Faiz Sucuoğlu, KKTC’de temaslarda bulunan Türkiye Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Barbaros Bağlıkaya başkanlığındaki heyeti kabul etti.

Görüşmede, Başbakan Sucuoğlu’na, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı yanı sıra bazı bürokratlar ve yetkililer eşlik etti.

Kabulde, Başbakan Sucuoğlu ve TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Bağlıkaya basına birer açıklama yaptılar. Ardından Sucuoğlu ile Bağlıkaya hediye teatisinde bulundular.

Kabulde ilk sözü alan TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Barbaros Bağlıkaya, TÜRSAB olarak Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) ile KKTC’de mevcut olan iş birliği protokolünü yenilendiklerini ifade ederek, “Bu yeni dönemde ilişkileri hem hatırlamak hem de canlandırmak için yeniden bir araya geldiklerini” söyledi.

Bağlıkaya, “Amacımız; Türkiye’den Kuzey Kıbrıs’a yolcu trafiğini artırmak, turist sayısını artırmak, aynı zamanda da yurt dışında faaliyet gösteren yine Türk kökenli tur operatörleri vasıtasıyla yurtdışından Kuzey Kıbrıs’a turizm hareketini biraz daha hızlandırmak” diye konuştu.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, görüşme öncesi yaptığı açıklamada, TÜRSAB heyetini ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Başbakan Sucuoğlu, turizm sektörünün, hizmet sektörü içinde “en önde gelen” sektör olduğunu belirtti.