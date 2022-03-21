Arabasından silah çıkmadı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın Bedis piknik alanında yaşandığı iddia edilen olayda kendisiyle görüşmediği gerekçesiyle eski kız arkadaşını tehdit ettiği öne sürülen Ayhan Özkan, şikayet üzerine tutuklandı. Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının “Arabamda silah var, seni de aileni de o çocuğu da öldürürüm” diyerek eski kız arkadaşını tehdit ettiği belirtildi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Mehmet Keleş, zanlının, 19 Mart 2022 tarihinde, Gazimağusa’da, Bedis piknik alanı içerisinde, eski kız arkadaşına yönelik, “Benimle görüşmezsen seni mahvederim. Arabamda silah var, seni de aileni de o çocuğu da öldürürüm” diyerek şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu açıkladı. Polis memuru, zanlının şikayet üzerine gözaltına alındığını, aracında arama yapıldığını ancak silah bulunmadığını söyledi.

Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, zanlının, uygun teminata bağlanmasını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren nöbetçi Yargıç Gülay Süleymanoğlu Uğur, 5 bin TL nakit teminat yatırması, bir kefilin 50 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması şartlarıyla zanlının davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.

