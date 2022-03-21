Türkiye barış için uğraşıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya İl Danışma Meclis Toplantısı'nda gündemi değerlendirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna-Rusya savaşında önce insani ateşkes, sonra kalıcı ateşkes için çalıştıklarını belirterek, "Şimdi ortada bir yangın var ve söndürülmezse bu yangın herkesi daha çok etkileyecek. Yangını söndürmek için büyük bir çaba içindeyiz" dedi.

Çavuşoğlu, AK Parti Antalya İl Başkanlığı tarafından, Erdem Beyazıt Kültür Merkezi'nde düzenlenen "İl Danışma Meclis Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Çanakkale'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdiğini söyledi. Dünyanın 1915'te, hem eşi benzeri görülmemiş bir saldırıya hem de eşsiz bir direnişe şahitlik ettiğini hatırlatan Çavuşoğlu, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehitlerimizi ve Hakk'ın rahmetine kavuşan gazilerimizi minnetle yad ediyoruz. Biz topraklarımızı, vatanımızı yalnızca savaş olduğunda savunmuyoruz.

Büyük bir çaba içindeyiz

Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi için büyük bir çaba içinde olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Maalesef Avrupa'da bir başka savaşa daha şahit oluyoruz. Kuzeyimizdeki iki büyük komşumuzun savaşı, tüm dünya gibi bizi de doğrudan etkiliyor. Bu krizin başından beri ilkeli bir tutum sergiledik. Eğilip bükülmeden, doğruya 'doğru', yanlışa 'yanlış' dedik. 2014'te Kırım'ın ilhakına en güçlü tepkiyi verdik. Cumhurbaşkanı'mız, Antalya Diplomasi Forumu'ndaki tarihi konuşmasında da söyledi. O zaman dünya gereken tepkiyi verseydi, bugün bunlar yaşanmazdı. Rusya ile birçok alanda yakın ilişkilerimiz var. Ancak, bu ilişkiler hakkı hukuku savunmamıza engel olmadı. Suriye'de, Libya'da bunu yaşadık. İmkan olduğunda, Kafkaslar, Libya ve Suriye gibi zor dosyalarda çözüm için birlikte çalıştık, çalışıyoruz. Ukrayna ile de çok yakın ilişkiler tesis ettik. Birbirimize kimlikle seyahat edecek kadar yakınlaştık. Bu iki komşumuz arasındaki gerginlik tırmanınca, sıcak çatışma çıkmaması için büyük gayret gösterdik. Hatta savaştan bir gün önce Cumhurbaşkanı'mız, Putin ile görüştü. Maalesef, Rusya çağrıları dinlemedi ve bugünlere geldik. Rusya'nın saldırısını tüm dünyayla birlikte biz de eleştirdik. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere tüm kuruluşlarda bu saldırıyı reddettik, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne güçlü destek verdik."

Şimdi ortada bir yangın var…

Bakan Çavuşoğlu, "Şimdi ortada bir yangın var ve söndürülmezse bu yangın herkesi daha çok etkileyecek. Yangını söndürmek için büyük bir çaba içindeyiz. Cumhurbaşkanı'mız ve bizler seferber olmuş durumdayız. Her iki tarafla konuşarak, önce insani ateşkes, sonra kalıcı ateşkes için çalışıyoruz" diye konuştu.

