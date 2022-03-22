Hem eğlendirdi hem öğretti

Ömer KADİROĞLU

Algım Özel Eğitim Merkezi’nde ‘21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’ dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Güzelyurtlu genç girişimci Çilem Dağıstanlı, merkezde eğitim alan çocuklara yönelik “cupcake etkinliği” yaptı. Etkinlikte çocuklar hem keyifli bir gün geçirdi hem de cupcake yapımını öğrendi. Birçok sosyal sorumluluk projesi gerçekleştiren ve önemli etkinlikler düzenleyen Dağıstanlı, “Benim sevgim dünyaya yeter. Farklıyım farkında mısın?” sloganı ile düzenlediği etkinlikle sevgiyi paylaştığını ifade etti. Dağıstanlı, yakında yeni sosyal sorumluluk projelerini de hayata geçireceğini belirtti.

Algım Özel Eğitim Merkezi Müdürü Evren Karademir de Çilem Dağıstanlı’nın özel gereksinimli çocuklara yönelik son üç yıldır etkinlikler düzenlediğini, onları mutlu ettiğini ifade ederek, teşekkür etti. Karademir, bu tür etkinlikleri çocuklarla birlikte yapmak isteyen kişi ve kurumlara kapılarının açık olduğunu söyledi.

