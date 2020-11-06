Avukatları devrede

Yüksek Mahkeme kararıyla hakkındaki yasa dışı sanal betten tutuklu yargı kararı kaldırılan ancak şu anda darp suçundan cezaevinde bulunan iş insanı Bulut Akacan’ın avukatları harekete geçti.

İstinaf kararının ardından Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde teminat değişikliği için girişim başlatıldı.

Yasa dışı sanal bet davasıyla ilgili yeni teminat şartları belirlenmesi için adım atılırken, Girne Ağır Ceza Mahkemesi ilerleyen günlerde Akacan’ı yeni teminat şartlarına bağlayacak.

Bu arada Akacan da şartlı tahliye için başvuracak. Darp suçundan 2 yıllık cezasının çoğunu çeken Akacan, şartlı tahliye ile serbest kalıp, sanal betten tutuksuz yargılanacak.

Ne olmuştu

İş insanı Akacan, Girne’de iki korumasıyla birlikte Erhan Başay ve Zeki Asımoğlu’nu darp ettiği gerekçesi ile yargılanarak 12 Kasım 2019 tarihinde 2 yıl hapse mahkûm edilmişti.

Akacan’ın darp davası sürerken yasa dışı sanal bet operasyonu yapılmıştı. Akacan ile 10 kişi yasa dışı sanal betten gözaltına alınmıştı. Girne Kaza Mahkemesi, 10 sanık hakkında tutuksuz yargı kararı verirken, hakkında darp suçundan dava sürdürülen Akacan’ın tutuklu yargılanmasına emir vermişti.