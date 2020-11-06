İhraç edilecekler

Suna ERDEN

Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a kaçak olarak geçtikleri tespit edilerek, 30 Ekim 2020 tarihinde Akıncılar köyünde yakalanan Suriye uyruklu biri kadın 4 sanık hakkındaki soruşturma kısa sürede tamamlandı.

Sanıklar aleyhine getirilen ‘askeri yasa bölgeyi ihlal’ suçundan dava dosyası da hızlı bir şekilde tamamlandı. Sanıklar dün yargılanmak üzere Lefkoşa’da Askeri Mahkeme’ye çıkarıldı.

İ.A.Y (E-38), Y. A. (K-29) hakkında 2 gün, M.A.Y (E-27) ve İ.B.Y. (E-29) hakkında ise 5 gün hapis cezası verildi. Soruşturma kapsamında 5 gündür tutuk olan sanıklar cezalarını bitirmiş oldu. Sanıklar hakkında ihraç süreci başlatılırken, kısa sürede ülkeden gönderilecekleri belirtildi.

Askeri Mahkemede Yargıç Umut İnan huzurunda yargılanan sanıkların suçlamaları ilk günden itibaren kabul ettikleri ve adaletin erken tecellisine katkıda bulundukları açıklandı.

Yargıç İnan, sanıklarının aleyhindeki tüm hususlara değinip, ilk günden suçlarını kabul ederek, adaletin erken tecellisine katkıda bulunan ve özür dileyen sanıklar Y. A. ve İ. A.Y.'nin iki gün, diğer sanıklar İ.B.Y. ve M.AY.'nin 5'er gün hapis yatmasına emir verdi.

Ne olmuştu

Sanıklar 30 Ekim 2020 tarihinde saat 22.00 sıralarında birinci derece askeri yasak bölge olarak ilan edilen hudut temas hattına gizlice girip KKTC'ye giriş yapmış ve aynı gün Akıncılar köyünde yakalanmıştı. Sanıklar toplam iki kez mahkemeye çıkarılmış, haklarında 5 gün tutukluluk emri alınmıştı.