Organize işler

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da gerçekleştirilen Tampon Operasyonu’nda ele geçirilen 5 buçuk kilo uyuşturucunun ucu uluslararası boyuta uzandı. Kuzey Kıbrıs’a getirilmek istenen ancak Mersin’de geçtiğimiz Cuma günü ele geçirilen 5 kilo 800 gram skunk türü hintkenevirinin Tampon Operasyonu’nda ele geçirilen uyuşturucuyla bağlantılı olduğu belirlendi. Operasyonda tutuklanan zanlıların ifadesi üzerine İngiltere’den Mersin’e oradan da KKTC’ye uyuşturucu getirileceğini öğrenen polis, durumu Mersin Emniyet Teşkilatı’na bildirdi. Mersin Narkotik ekipleri, araç yedek parçalarının yüklü olduğu TIR’la Kuzey Kıbrıs’a getirilmek istenen uyuşturucu maddeyi limandan çıkmadan ele geçirdi. KKTC ve Mersin’de ele geçirilen uyuşturucu maddelerin kaynağının İngiltere olduğu, suçla bağlantılı 6 kişi arandığı açıklandı.

Yeni şüpheliler tespit edildi

Gazimağusa’da gerçekleştirilen operasyonda tutuklanan Sefai Sürer, Hakan Yeni ve Hüseyin Koç dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Mesele ile ilgili tutuklanan Ahmet Gökhan Yazgı’nın yapılan soruşturma sonucu suçla bağlantısının görülmediği ve serbest bırakıldığı açıklandı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran Polis Çavuşu Hasan Selvili, 17 Mayıs 2022 tarihinde, gümrük dairesi memurları tarafından, Büyük Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren, ikinci el oto elektrik eşyası satan bir işletmeye gelen konteynır içerisindeki bir karton kutuda, uyuşturucu olabilme ihtimali olan maddeler bulunduğu bilgisini aldıklarını ve konu adrese gittiklerini anlattı. Polis, yapılan kontrol sonucu, 12 ayrı naylon içerisinde, vakumlanmış şekilde 5 buçuk kilo ağırlığında “hintkeneviri” türü uyuşturucu madde, hassas terazi ve vakumlama makinesi tespit edildiğini açıkladı.

Mesele kapsamında zanlılar Sefai Sürer, Hakan Yeni ve Hüseyin Koç’un tutuklandığını anımsatan polis, kimlikleri belirlenen 4 kişinin daha aranmakta olduğunu ifade etti. Polis, beklenmekte olan analiz sonuçlarının olduğunu ve zanlıların beyanlarından, eşkali belirlenen 2 şüphelinin daha ortaya çıktığını da açıkladı.

Mersin ile ortak yürütülüyor

Türkiye’nin Mersin Limanı’nda geçtiğimiz Cuma günü 6 kiloya yakın “hintkeneviri” türü uyuşturucu maddenin bir konteynır içerisinde, yedek parçalar arasında ele geçirildiğini anımsatan polis, konu uyuşturucu maddelerin ülkemize geleceği bilgisini aldıklarını ve durumu Mersin Narkotik Şube’ye bildirerek, maddelerin ele geçirilmesini sağladıklarını açıkladı. Polis, Türkiye’nin uluslararası soruşturma konusunda daha avantajlı durumda olduğunu, meselenin İngiltere’ye dayandığını ve Türkiye’nin ulaşması halinde yakalanacak olan zanlıların ülkemize gönderilmesini talep edeceklerini belirtti. Polis, soruşturmanın uluslararası boyutlara ulaştığını da işaret etti ve mahkemeden ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, zanlıların, 6 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.

KKTC polisi bilgi verdi

Mersin Limanı'nda İngiltere'den yüklenen ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren bir firmaya gönderildiği belirlenen, yedek parçaların yüklü olduğu gemideki konteynerde arama yapılmıştı.

Narkotik köpeği eşliğinde yapılan aramada valizlerde 5 paket halinde vakumlu poşetlere konulmuş 5 kilo 800 gram skunk ile kaçak olduğu tespit edilen elektronik ve cinsel içerikli ürünler ele geçirilmişti. KKTC polisinin Mersin narkotik ekibine bilgiyi verdiği ve böylelikle uyuşturucunun ele geçirildiği belirtildi.