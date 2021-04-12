‘Kaybeden yok parti kazandı’

Yeniden Doğuş Partisi’nin (YDP) önceki gün gerçekleştirilen 3. Olağan Kurultayında mevcut genel başkan Erhan Arıklı yeniden seçildi.

Rakibi Bertan Zaroğlu’ndan az bir farkla oy alarak, partideki genel başkanlık konumunu koruyan Arıklı, seçim sonucunu değerlendirdi. Erhan Arıklı, parti içi yarışın son bulmasının ardından Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndaki icraatlara ve erken seçime odaklanacağını belirtti.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Arıklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bana, kaybedenin olmadığı bu yarışı önde bitirme onuru verdiğiniz için sizlere bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Partisine ve bana sahip çıkan bütün isimsiz kahramanlarımı saygı ile selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

Artık bu yarış bitti

Arıklı, “Artık bu yarış bitti. Şimdi hedefte, elimizde tuttuğumuz Ekonomi ve Enerji Bakanlığında önemli icraatlara imza atmak, Kıb-Tek başta olmak üzere ülkede yolsuzluğu meslek haline getirmiş olanların başına balyoz gibi inmek var. Bilindiği gibi yakın bir tarihte erken genel seçimler var. Artık hedefimizde bu seçimlerden partimizi en güçlü Parti haline getirmek var” dedi.

Arıklı paylaşımına şöyle devam etti;

“Kurultay süreci geride kalmıştır. Kurultayımızda gergin bir kampanya yapıldığı bir gerçek. Bu kampanya süresince hepimiz bir takım istenmedik sözler söylemiş, birbirimizi kırmış olabiliriz.

Kardeşlik hukuku içerisinde bu kırgınlıkları süratle geride bırakıp, açılan yaraları sarmamız gerekiyor.

Bunu yaparken de, bu süre içerisinde başka partilerden içimize sızan ve bizi birbirimize düşürmeye çalışan, bunda da büyük ölçüde başarılı olan bir kaç yüz ajan-provakatörü içimizden temizlememiz gerekiyor. Umarım biz göndermeden bu malum şahıslar kendiliklerinden bu gemiyi terk ederler.

Yarın Parti Meclisi oy sayımının ardından, hafta içinde toplanacak Parti Meclisimiz, yeni Genel Sekreterimizi ve MYK mızı seçecek... Yeni yönetim, partimizi yeniden organize edecek ve daha da büyütmek için sahaya inecektir... Bu duygu ve düşünceler içerisinde hepinize bir kez daha teşekkür ediyor ve sizleri Allaha emanet ediyorum.”

Arıklı, “Bu kurultay sonunda kaybeden yok, Zaroğlu’nun aldığı oy iyi, kaybetti denilmez. Seçim başa baş geçti, Kazanan YDP oldu. Tecrübe kazandı, bu tecrübeyi genel seçime taşıyacağız” dedi.



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Zaroğlu: Oy farkı bir ikazdır

Genel Başkanlık yarışını kıl payı kaybeden YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu, az bir farkla Arıklı’nın kazandığını belirterek, “Kıl payı kazanmak Erhan Bey’e ciddi bir ikazdır” dedi. Bertan Zaroğlu, “Oy pusulasında Erhan Bey kazandı ama vicdanlarda Zaroğlu kazandı” dedi.



Kurultay propaganda sürecinde Arıklı’nın özeline girdiğini belirten Zaroğlu, “Ondan bir özür bekliyorum. Benden özür dilerse kardeşlik hukukumuz sürecek. Şimdi yalnızca parti arkadaşıyız” diye konuştu.Bertan Zaroğlu, şunları söyledi;“Kurultay, YDP’nin demokrasi şöleni oldu. YDP kurultaydan daha da güçlenerek çıktı. Ben kurultaydan anlımızın akıyla çıkacağımızı, güçleneceğimizi söylemiştim, öyle de oldu.Erhan Bey, kurultay öncesi çok abartılı rakamlar ortaya atmış, 3 bin 800 imza topladığını ve çok daha fazlasını da alacağını söylemişti. Algı yönetimi yapılıyordu. Ben de öyle olmayacağını vurgulamıştım. İşte sonuçta oyları yarı yarıya aldık, az bir farkla Erhan Bey kazandı. Ortada yarı yarıya alınmış bir oy var. Seçim sonucu Erhan Beye büyük bir mesajdır. Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Bey’le oyları yarı yarıya aldık. Bu sonuç, Erhan Beye çok ciddi bir ikazdır. Erhan Bey, bunu değerlendirecek tecrübeye sahiptir.”

Özür bekliyorum

“Yağmur muhalefeti vardı, yoksa daha fazla oy alırdım” diyen Zaroğlu, şöyle devam etti;

“Yarı yarıya alınmış bir sonuç var, Erhan Bey hiçbir bahane bulamaz. Sonuç ona ciddi biz ikazdır. Önümüzde genel seçim var, artık bu yolda ciddi bir şekilde çalışmak gerekir. Sonuçta YDP kazanmıştır, genel seçimlere ciddi bir prova oldu. Pusulalarda Erhan Bey’in kazandığı görüldü ama vicdanlarda Zaroğlu kazandı. Erhan Bey’den bir özür beklerim kampanya sürecinde söylediklerinden dolayı. Özelime girdi, benden özür dilerse kardeşlik hukukumuz sürecek. Şimdi yalnızca parti arkadaşıyız.”



Kurultaydan notlar

Yeniden Doğuş Partisi’nin (YDP) 3. Olağan Kurultayı Lefkoşa Atatürk Spor Salonunda gerçekleştirildi.

YDP kurultayında genel başkanlık için yarışan Erhan Arıklı ile Bertan Zaroğlu oylarını kullandı.

Kurultayın yapıldığı Atatürk Spor Salonuna seyirci alınmadı ve adaylar konuşma yapmadı. Faaliyet raporunun oylanması ve mali raporun aklanması salon dışındaki üyelerin oyları ve Divanın bunu tespitiyle yapıldı.

Erhan Arıklı 2120 oy, Bertan Zaraoğlu da 1951 oy aldı. 39 oy ise geçersiz sayıldı. Kurultay'da 4 bin 118 üye oy kullandı.

Oy verme işlemi saat 20.00’ye kadar sürdü.

Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2021, 10:57