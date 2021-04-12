Kuzeyde 60, güneyde 470 vaka

Coronavirüs verilerine göre; son 24 saatte Kuzey Kıbrıs’ta 60, Güney Kıbrıs’ta 470 yeni vaka tespit edildi. Sağlık Bakanlığı, ülkede son 24 saatte yapılan 6 bin 313 test

sonucunda tespit edilen 60 vakadan 52'sinin yerel olduğunu açıkladı. 1 kişinin yurt dışından hava yoluyla geldiği, 7 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup, bu süre

içinde gözetim altında bulunduğu belirtildi.



Vakaların 16'sı Lefkoşa,19'u Gazimağusa, 13'ü Girne ve 4'ü İskele bölgelerinde tespit edildi. Vakaların yerleşim yerlerine göre dağılımı ise şöyle:



Lefkoşa Küçük Kaymaklı

8, Surlariçi 2, Haspolat 1,

Yenikent 1, Çağlayan 3,

Ortaköy 1; Girne Merkez 11,

Dikmen 1, Ozanköy 1;



Gazimağusa Merkez 6,Kaliland 2, Eşref BitlisCaddesi 1, Dörtyol 1,Çanakkale 1, Geçitkale 1,Sakarya 3, Maraş 4; İskeleKuzucuk 1, Aygünköy 3.Güneyde 55 bini aşkın test Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 55 bin 96 test sonucunda 470 yeni vakabelirlendi.Rum haber kaynaklarına göre, dün herhangi bir can kaybının yaşanmadığından ölü sayısı 272'de kaldı. Güney Kıbrıs'taki toplam vaka sayısı ise 51 bin 505’eyükseldi.