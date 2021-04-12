144 üyeden 65’i oy verdi

Ömer KADİROĞLU

Ulusal Birlik Partisi (UBP) önceki gün Genel Sekreterini belirledi. İki adayın yarıştığı seçimde Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu 114 UBP Parti Meclisi üyesinden 65’inin oyunu alarak, genel sekreterlik makamını kazandı.

Girne Milletvekili Dr. Özdemir Berova ise üyelerden 49’unun oyunu aldı. Oğuzhan Hasipoğlu, tüm parti meclisi üyelerine ve kendisine destek veren herkese teşekkür ederken, Berova sürecin büyük bir olgunluk ve dayanışma içerisinde geçtiğini belirtti.

114 üye oy kullandı

UBP Parti Meclisi genel sekreteri belirlemek üzere önceki gün saat 11.45 sıralarında Genel Başkan, Başbakan Ersan Saner başkanlığında toplandı.



Lefkoşa Elysium Park’ta yer alan seçimde Genel Sekreterlik için Girne Milletvekili Dr. Özdemir Berova ile Mağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu yarıştı. Toplantı Covid-19 önlemleri çerçevesinde yapıldı. Seçime katılan 114 UBP Parti Meclisi üyesinden 65’inin oyunu alan Hasipoğlu, UBP Genel Sekreteri seçildi. Özdemir Berova ise 49 oy aldı.Genel Sekreterlik seçiminin sonuçlanmasının ardından Berova ve Hasipoğlu sosyal medya hesaplarından birer açıklama yaptı.

Oğuzhan Hasipoğlu: Birlik ve bütünlük içinde yola devam

Seçimi kazanarak Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri olan Oğuzhan Hasipoğlu, tüm parti meclisi üyelerine ve kendisine destek veren herkese teşekkürlerini iletti. Hasipoğlu, Ulusal Birlik Partisinde birlik ve bütünlük içinde yola devam edileceğinin mesajını verdi.

Özdemir Berova: Çalışmaya hep birlikte devam edeceğiz

Seçimi kaybeden Dr. Özdemir Berova sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kendisine destek olan herkese teşekkür ederken, sürecin büyük bir olgunluk ve dayanışma içerisinde geçtiğini belirtti. Berova “Bundan sonraki süreçte yeni Genel Sekreterimiz ve partililerimizle UBP için çalışmaya hep birlikte devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.