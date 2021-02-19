37 kişiye yasal işlem yapıldı

Son 2 günde yapılan denetimlerde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 37 kişi tespit edildi

37 kişiye yasal işlem yapıldı
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Ülke genelinde etkili olan soğuk hava nedeniyle üç gün don olacağına dair uyarılar yapılırken, polis ekipleri olumsuz hava şartlarına rağmen 24 saat denetim yapıyor.  
Polis tarafından son 2 günde gerçekleştirilen kontroller sonucu 37 kişi hakkında sokağa çıkma yasağını ihlalden işlem yapıldı.
Polisten verilen bilgiye göre; sokağa çıkma yasağı kapsamında, 17-18 Şubat tarihleri arasında ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu toplam 34 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, sokağa çıkan 3 kişinin maske takmadığı ve kapalı olması gereken 1 iş yerinin ise faaliyette olduğu tespit edildi. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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