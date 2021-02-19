37 kişiye yasal işlem yapıldı

Ülke genelinde etkili olan soğuk hava nedeniyle üç gün don olacağına dair uyarılar yapılırken, polis ekipleri olumsuz hava şartlarına rağmen 24 saat denetim yapıyor.

Polis tarafından son 2 günde gerçekleştirilen kontroller sonucu 37 kişi hakkında sokağa çıkma yasağını ihlalden işlem yapıldı.

Polisten verilen bilgiye göre; sokağa çıkma yasağı kapsamında, 17-18 Şubat tarihleri arasında ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu toplam 34 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, sokağa çıkan 3 kişinin maske takmadığı ve kapalı olması gereken 1 iş yerinin ise faaliyette olduğu tespit edildi. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.