Bölge halkı tepkili

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Mormenekşe köyünde hali arazi içerisinde bulunan ağaçlar kimliği bilinmeyen şahıs ya da şahıslar tarafından kesildi. Ağaçlardan bazılarının dibine önce kara yağ döküldüğü, bazılarının da kesildiği belirtildi. Ağaçların kesilmesine tepki gösteren Mormenekşe sakinleri, Orman Dairesi’nin daha fazla denetim yapması gerektiğini ifade etti.

Diyalog’a konuşan bölge sakinleri, bir ağacın yetişmesinin yıllar aldığını, çevre ve doğa için son derece önemli olan ağaçların korunması gerektiğini ifade etti. Mormenekşe sakinleri, köylerinde yaşanan durumu ise şöyle anlattı:

“Hali arazi içerisinde bulunan onlarca ağaç kesilmiş. Bunu yeni fark ettik. Gelip baktığımızda bazı ağaçların kesildiğini, bazılarının da köklerine kara yağ döküldüğünü gördük. Önce ağacın kurumasını sağlıyorlar, sonra kesiyorlar. Resmen katliam yapıyorlar. Orman Dairesi daha fazla denetim yapmalı. Bir ağaç kolay yetişmiyor. Hatta ağaç kesenlere para değil, hapis cezası verilmeli. Yoksa doğa katliamı sürecek. Belli ki burada bir şeyler inşaat etmek için ağaçlara kıydılar.”

Mormenekşe sakinleri, bölgelerinde yaşanan ağaç katliamı hakkında yetkililerin soruşturma yapmasını istedi.