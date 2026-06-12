Çözüm iradesi olmalı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in Kıbrıs’a gelişiyle birlikte Kıbrıs sorununa ilişkin açıklamalar ve yorum haberler Rum basınında yer almaya devam ediyor.

Fileleftheros gazetesi Rum Hükümet Sözcüsü Konstatinos Letimbiotis’in, Washington’daki temasları çerçevesinde yaptığı Kıbrıs sorunuyla ilgili açıklamaya yer verdi.

Habere göre Letimbiotis, yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Rumların örgütlü olduğu "Kıbrıs Mücadelesi Dünya Koordinasyon Komitesi” (PSEKA) konferansında yaptığı konuşmada, Kıbrıs Rum tarafının, sadece basit bir genişletilmiş konferans istemediğini, konferansın müzakerelerin yeniden başlayacağının duyurulacağı bir basamak olmasını istediklerini kaydetti. Letimbiotis, Kıbrıs Türk tarafının da benzer bir siyasi iradeye sahip olması durumunda bunun mümkün olacağını da söyledi.

Kıbrıs Rum tarafının, Kıbrıs sorununa ilişkin genişletilmiş konferansın, müzakerelerin yeniden başlamasına yol açmasını arzu ettiğini belirten Letimbiotis, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, müzakerelerin yeniden başlaması hedefiyle, geçtiğimiz mart ayında “yeni inisiyatifi” Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e sunduğunu kaydetti. Letimbiotis, aradaki zamanın ise çeşitli düzeylerdeki temaslarla değerlendirildiğini ifade etti.

Kıbrıs sorununa ilişkin genişletilmiş konferansın muhtemelen Temmuz ayının son haftası veya Ağustos ayının ilk haftası toplanacağını söyleyen Letimbiotis, Türkiye-AB ilişkilerine de değindi. Letimbiotis, Güney Kıbrıs’ın Türkiye’nin AB üyelik sürecinde engel olmadığını, diğer AB üyesi ülkelerden ayrı bir yaklaşıma da sahip olmadıklarını savundu. Letimbiotis “Kıbrıs Avrupa, Avrupa da Kıbrıs'tır ” ifadesini kullandı.

