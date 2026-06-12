Beğeni topladı

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun “Yanlışlık” adlı oyunu önceki akşam Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Girne Belediyesi ve Gazimağusa Belediyesi iş birliğinde düzenlenen 22. Kıbrıs Tiyatro Festivali kapsamında prömiyerini yaptı.

LTB tarafından yapılan açıklamaya göre; Albert Camus’ün yazdığı, Ayberk Erkay’ın çevirdiği ve Nehir Demirel’in yönettiği “Yanlışlık” adlı oyunda Özgür Oktay, Gülsefa Dede, Nejdet Serkan Sadıkoğlu, Hatice Tezcan ve Barış Refikoğlu rol aldı.

Oyunda, dekor kostüm tasarımını Özlem Yetkili, ışık tasarımını Salih Kanatlı, müziğini Hüseyin Kırmızı, afiş tasarım ve fotoğraflarını Umut Ersoy, dekor, kostüm ve reji asistanlığını Ali Moda, ışık uygulamasını Fırat Çelik, müzik & efekt uygulamasını Mehmet Eseri, sahne amirliğini ise Mehmet Demir yapıyor.



