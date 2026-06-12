Dengeler değişti

CHP Merkez Yönetim Kurulu’nun (MYK) Parti Meclisi (PM) toplantısı öncesinde dokuz kişinin disipline sevk edilmesini içeren kritik kararı, parti içi dengeleri yeniden hareketlendirdi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin “mutlak butlan” kararı sonrası yönetim tartışmalarının sürdüğü CHP’de gözler, kurultaydan sonraki en yüksek karar organı olan Parti Meclisi’ne çevrilmişti. Genel Başkan ve kurultayca seçilen 60 üyeden oluşan PM’nin, olağanüstü kurultay dahil birçok kritik kararı alabilecek yetkiye sahip olduğu biliniyor.

Parti tüzüğüne göre olağanüstü kurultay, genel başkan çağrısı, PM’de salt çoğunluk kararı veya delegelerin beşte birinin imzasıyla toplanabiliyor. Seçimli kurultay için ise delegelerin salt çoğunluğunun desteği gerekiyor.

PM’deki güç dengelerinin toplantı öncesinde netleşmediği, Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel’e yakın isimler arasında sayısal dengenin başa baş olduğu ifade ediliyordu.

MYK’nın dokuz ismi disipline sevk etme kararı, tabloyu değiştiren gelişme olarak değerlendirildi. Disipline sevk edilen isimler arasında bazı Parti Meclisi üyelerinin de yer alması dikkat çekti. Bu gelişme sonrası Özgür Özel’e yakın isimlerin planladığı olağanüstü kurultay çağrısının sekteye uğradığı öne sürüldü.

Sabah saatlerinde ise Özgür Özel’e yakın 28 PM üyesinin istifa ettiği bildirildi. İstifalarla birlikte Parti Meclisi’nin sayısal yapısının değiştiği ve bunun parti tüzüğü açısından yeni tartışmaları beraberinde getirdiği ifade edildi. İstifa eden isimler arasında çok sayıda tanınmış parti yöneticisinin bulunduğu kaydedildi.

Söz konusu istifaların, PM’nin üye sayısını düşürerek hem Parti Meclisi’nin hem de içinden seçilen Merkez Yönetim Kurulu’nun (MYK) düşmesine yönelik bir siyasi hamle olarak değerlendirildiği belirtiliyor. Parti tüzüğüne göre PM üye sayısının belirli bir seviyenin altına düşmesi halinde 45 gün içinde kurultaya gidilmesi zorunluluğu bulunuyor.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı ise istifaların kabul edilmesinin hukuken mümkün olmadığını belirterek, mahkeme sürecine dikkat çekti. Sarı, yargı kararı kesinleşmeden kurultay yapılamayacağını ifade ederek, parti yönetiminin “olağanüstü kurultay yerine olağan kurultay sürecini başlatma” kararı aldığını açıkladı.

Olağan kurultay sürecinin mahallelerden başlayarak uzun bir takvimi kapsadığı, sürecin aylar sürebileceği değerlendiriliyor. Parti yönetimi, bu adımla birlikte hem hukuki süreci hem de örgüt yapısını aynı anda işletmeyi hedefliyor.

