Yürüyüş yapıldı bisiklet sürüldü

Avrupa Birliği tarafından Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Yardım Programı kapsamında finanse edilen ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından uygulanan Kanlıdere/Pedieos Rehabilitasyon Projesi’nin ilk aşaması tamamlandı.

Projenin 1,2 kilometrelik bölümünün tamamlanması dolayısıyla Lefkoşa’da, ara bölgede yer alan Dayanışma Evi önünde tanıtım etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Güney Lefkoşa Belediye Başkanı Charalambos Prountzos, Avrupa Komisyonu Kıbrıs Çözüm Destek Birimi Başkanı Giulia Bertezzolo ve UNDP Kıbrıs Direktörü Jakhongir Khaydarov ile AB ve UNDP yetkilileri katıldı.

Katılımcılar yeni tamamlanan güzergâhta yürüyüş ve bisiklet etkinliğine katıldı. Etkinlik sembolik ağaç dikimiyle sona erdi.

Ortak bir yaşam alanı

Avrupa Komisyonu Kıbrıs Çözüm Destek Birimi Başkanı Giulia Bertezzolo, projenin ilk aşamasının tamamlanmasının, bir yıl önce verilen sözün yerine getirilmesi anlamına geldiğini belirterek, yürüyüş ve bisiklet yolunun iki toplumdan insanların bir araya gelebileceği ortak bir yaşam alanı oluşturduğunu söyledi.

UNDP Kıbrıs Direktörü Jakhongir Khaydarov, girişimin çevresel restorasyon, sürdürülebilir kentleşme ve güven artırıcı iş birliğini bir araya getirdiğini belirterek, Kanlıdere’nin ortak bir çevresel değer olduğuna dikkat çekti.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, projenin uzun yıllardır gündeme getirildiğini ifade ederek, ilk aşamanın tamamlanmasının önemli bir aşama olduğunu ve ikinci etap çalışmaların sürdüğünü söyledi. Harmancı, projenin iki toplumlu iş birliği açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Güney Lefkoşa Belediye Başkanı Charalambos Prountzos ise Kanlıdere’nin Lefkoşa’nın doğal ve tarihi mirasının önemli bir parçası olduğunu belirterek, oluşturulan yeşil koridorun iki toplum arasında etkileşimi artıracağını ifade etti.