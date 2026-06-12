Caydırıcı güç

Denizkurdu-2/2026 Tatbikatı’nın seçkin gözlemci günü faaliyetleri Antalya Körfezi’nde gerçekleştirildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sevk ve idaresinde Karadeniz, Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz’de icra edilen tatbikata kara, deniz, hava, jandarma, sahil güvenlik ve özel kuvvetler komutanlıklarından 125 deniz unsuru, 60 hava vasıtası ve 18 bin personel katıldı. Seçkin gözlemci günü kapsamında faaliyetler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile gözlemci ülke temsilcilerinin ve gazetecilerin TCG Anadolu gemisinden takibiyle gerçekleştirildi. Tatbikat senaryosu kapsamında denizaltı savunma harbi, hava ve deniz unsurlarının koordineli operasyonları, yaralı personelin helikopterle tahliyesi ve mayın imha faaliyetleri icra edildi. Komandoların helikopterle TCG Anadolu’ya inişi sonrası Türk bayrağı açması da tatbikatın dikkat çeken anları arasında yer aldı. Ayrıca PİRANA kamikaze insansız deniz aracıyla su üstü hedeflere taarruz edilirken, yerli ve milli ATMACA güdümlü mermisiyle 102 kilometre, HİSAR-D ile 555 kilometre hızla gelen hedef ve AKYA torpidosuyla 10 kilometre menzildeki hedefe atış yapıldı. Tatbikatta ayrıca deniz hava unsurlarınca belirlenen hedeflere güdümlü mermi atışları gerçekleştirildi. Faaliyetler, hava ve deniz unsurlarının tören geçişiyle sona erdi.



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Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, Fransa ile Rum Yönetimi arasında imzalanan anlaşmanın uluslararası hukuka aykırı olduğunu açıkladı ve uyardı:

Tehlikeli sonuçları olur

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kıbrıs Türklerinin güvenliğine yönelik tehditlere karşı Türkiye’nin kararlılığını vurgulayarak, Türk Silahlı Kuvvetlerinin hasmane tutumlara karşı “en sert cevabı verme güç ve kararlığında” olduğunu bildirdi. Denizkurdu-II Tatbikatı kapsamında Antalya açıklarında seyreden TCG Anadolu’da düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından yapılan açıklamalarda, Fransa ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında imzalanan “Kuvvetlerin Statüsü Anlaşması”na ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. MSB açıklamasında, Kıbrıs’ta garantörlük sıfatı bulunmayan Fransa ile GKRY arasındaki anlaşmanın, adadaki hassas dengeleri tek taraflı değiştirmeye yönelik olduğu belirtilerek, bunun 1960 Kıbrıs Antlaşmaları ve uluslararası hukuka aykırı olduğu ifade edildi. Açıklamada, bu tür adımların bölgedeki istikrarı zedeleyebileceği uyarısında bulunuldu. Türkiye’nin garantör ülke olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hak ve menfaatlerini korumaya devam edeceği vurgulanan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kıbrıs Türklerinin güvenliğini tehdit eden girişimlere karşı kararlı duruşunu sürdüreceği kaydedildi. Denizkurdu-II Tatbikatı kapsamında 12-14 Haziran tarihleri arasında 32 gemi ile Karadeniz, Ege Denizi, Doğu Akdeniz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 19 liman ziyareti yapılacağı da açıklandı.