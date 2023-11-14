Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kadın Akademisyenler Derneği, Doğu Akdeniz Üniversitesi Kadın Araştırmaları ve Eğitim Merkezi ile Kıbrıs Türk Kadın Girişimciler Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği “Kuruluşunun 40’ıncı yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti geçmişten geleceğe” paneline katıldı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar panelde yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türkü’nün verdiği özgürlük ve varoluş mücadelesinde erkeklerin yanında kadınların da gerek cephede gerekse cephe gerisinde çok önemli görevler üstlendiğini söyledi.

Kıbrıs Türkleri’nin 1963 yılında kurucu ortağı olduğu Kıbrıs Cumhuriyet’inden dışlandıktan sonra birçok yönetim ve devlet kurduğunu belirten Tatar, son olarak 40 yıl önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Doğu Akdeniz’de bir Türk devleti olarak kurulduğunu ifade etti.

Kıbrıs Türkü’nün Doğu Akdeniz’de stratejik, milli ve ulusal çıkarların korunması açısından verdiği mücadelenin önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin diplomatik olarak tanınmasa da, tanınan bir devletteki tüm kurumlara, demokratik yapıya, mahkeme ve yargıya sahip olduğunu anlattı.

Kıbrıs’ta bir antlaşma olacaksa iki devletin işbirliği ile olacağını anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, bu antlaşmada kuzeydeki Türk devletinin bağımsız ve egemen olacağını kaydetti.

Tatar, KTBK ve GKK komutanlarını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı (KTBK) Tümgeneral Sebahattin Kılınç ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı (GKK) Tümgeneral Osman Aytaç’ı makamlarında ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, ilk olarak Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç’ı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, burada onur kıtası tarafından karşılandı. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri şeref defterini imzalayan Cumhurbaşkanı Tatar, KTBK Müzesi’ni ziyaret etti. Ziyarette karşılıklı plaket takdimi yapıldı

KTBK ziyaretinin ardından Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın Boğaz’daki karargâhını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, burada Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç tarafından askeri törenle karşılandı. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı şeref defterini imzalayan Cumhurbaşkanı Tatar, Boğaz Karargahı'na dikilen Türk Mukavemet Teşkilatı’nda görev yapmış 9 bayraktarın büstlerini ziyaret etti.