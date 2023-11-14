Şartnameye aykırı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Ercan’daki özel güvenlik elemanı sayısının şartnamede 150 civarı olması gerekirken şu an 85-90 civarında olduğunu ifade ederek, “Ercan’daki özel güvenlik elemanı sayısı 150’ye mutlaka ulaşmalı” dedi. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı Sivil Havacılık Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Değişiklik Yasa Tasarısı ile havacılıkta çok önemli iki yasayı geçirmiş olacaklarını söyleyerek, bu çalışmalara katkı koyanlara teşekkür etti.

Malzeme sıkıntılarıyla ilgili kendisine de bilgi geldiğini söyleyen Arıklı, bu konuya hiçbir şekilde toleransları olamayacağını belirtti.

Ercan’daki özel güvenlik elemanı sayısının şartnamede 150 civarı olması gerekirken şu an 85-90 civarında olduğunu, bu mesleğin özel eğitim gerektirdiğini ifade eden Arıklı, işletmeci firmanın 150 kişiye mutlaka ulaşmak zorunda olduğunu kaydetti. Arıklı bu konuyu ciddi şekilde takip etiklerini söyledi.

Arıklı, yerinden söz alan CTP Milletvekili Fikri Toros’un sorusu üzerine, havalimanındaki süreç tamamlandıktan sonra yurt dışından tarafsız bir firmanın gelip Ercan Havalimanı’nı teftiş edeceğini, bir sertifika vereceğini ve bunun ardından Ercan’ın uluslararası uçuşlara açık olması konusunda uluslararası hukuk mücadelesi verileceğini kaydetti.

Arıklı, hukukçuların deniz limanlarının ambargoya tabi tutulamadığı gibi havalimanlarının da ambargoya tabi tutulamayacağı yönünde görüşü olduğunu anlattı.

