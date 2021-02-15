Bağımsızlık İttifakı CTP’yi eleştirdi

Bağımsızlık İttifakı, Cumhuriyetçi Türk Partisi’ni (CTP)“Kıbrıs Türk halkının 24 Nisan iradesine bağlılığını sürdüreceği” yönündeki açıklamasından dolayı eleştirdi.

“Bağımsızlık İttifakı” adına açıklama yapan Hasan Y. Işık, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Kıbrıs’ta federasyon modelinin tükendiğini, artık iki devletli çözümden dışında seçeneğin kalmadığı” yönündeki açıklamaları hatırlatarak, CTP’nin “Kıbrıs Türk halkının 24 Nisan iradesine bağlılığını sürdüreceği” yönündeki açıklamasını “protesto etti”.

Işık, mart ayı başında düzenlenecek olan BM toplantısına eğemem eşitliğe dayalı iki devletli çözüm modeli ile katılmasının önemli olduğuna işaret etti.

Işık, açıklamada, İttifak olarak CTP’yi, “bağımsızlık-egemen devlet iradesine” saygı göstermeye ve “BM Güvenlik Konseyi kararlarını bunun üzerinde tutmaktan vazgeçmeye, aksi halde KKTC Meclisi’ni terk etmeye” çağırdı.