Girne’de meydana gelen trafik kazasında, alkollü sürücünün kullandığı araç uyarı levhalarına, refüje ve bir evine bahçe duvarına çarparak takla attı. Araç, takla attıktan sonra tavanı üzerinde durdu. Kaza esnasında yolda ve çevrede kimsenin olmaması yaralanmayı önledi. Kazada sürücü de yara almadan kurtuldu.

Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Stanley Dennıs Okelie’nin (E-25), 230 promil alkollü olduğu tespit edildi.



Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün saat 02.45 sıralarında Girne’de Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda SR 830 plakalı aracıyla seyrederken yoldan çıkan, refüje ve levhalara çarpan aracın sürücüsü Stanley Dennıs Okelie’nin 230 promil alkollü, süratli ve dikkatsiz olduğu belirlendi.Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, Liman çemberine çarptıktan sonra takla atarak yolun solunda bulunan bir evin bahçe duvarına çarptıktan sonra tavanı üzerinde durdu. Kaza sonucu yaralanan olmazken, araç sürücüsü tutuklandı. Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.