banner564

30 ülkeye satış var

Hellim ihracatında rekor kıran Güney Kıbrıs, yeni talepleri karşılayabilmek için dev bir yatırıma hazırlanıyor

30 ülkeye satış var

    Güney Kıbrıs’taki İnek Besicileri Örgütü’nün (POA), uluslararası piyasalarda artan hellim talebinin giderilmesi amacıyla modern fabrikanın kurulmasını ileri götüreceği belirtildi.

   Fileleftheros gazetesi, POA’nın, yan şirketi “Papouis Dairies Ltd” aracılığıyla, stratejik bir yatırımı ileriye götüreceğini yazdı.
   Habere göre POA, üretim kapasitesini yükseltmek amacıyla süt ürünleri üreten modern bir fabrika inşa etmeyi planlıyor.
   Gazete, “ Papouis Dairies Ltd” şirketinin 1968 yılında kurulduğunu ve şu anda, son yıllardaki iyileştirmelere rağmen, kapasitesinin sınırında olduğunu yazdı.
   Bahse konu şirket, her yıl 9 bin ton hellim, 400 ton nor üreterek, aralarında ABD, Avustralya ve Orta Doğu ülkelerinin de bulunduğu 30’dan fazla ülkeye ihracat yapıyor.

YORUM EKLE
Gönder
YORUMLAR
Hasan Nuri
Hasan Nuri - 7 saat Önce

Bugüne Kadar KKTCde Neyi Becerebildik ki ?
Atı alan Üsküdar’ı Çoktan Geçmiştir ! KKTCde biz Halen Hellimin Tescilini Konuşuyoruz ? İnek Sütü Mü Koyun Sütü Mü Keçi Sütü olsun diye !
Ha Gayret KKTC ! Güney Kıbrıs HALLOUMİ ile Dünyayı Tutmuş Durumda !

Cngz
Cngz @Hasan Nuri - 7 saat Önce

Kuzey kıbrısı kıbrıslı Türklere bırakırsan olacağı buydu. Şikayet, beceriksizlik ve kabiliyetsiz ruma biyat

Cngz
Cngz - 7 saat Önce

Artan güneydeki peynirin sütün kalitesi değil, dünya nüfusu. O pakete ayağının kirinine koysa satılır. İşin aslı otsuz bucaksız kıbrıs çöllerinde ne inek beslenir nede peynir alınır

Tamer Karadeniz
Tamer Karadeniz - 1 saniye Önce

Özellikle de kızartıldığında dünyada bile böylesine lezzetli bir peynir bulmak zor iken; KKTC'nin bundan yararlanması neden mümkün olmuyor? TC'den ve diğer ülkelerden gelen konuklarımız arasında, sabah hellim kızarttığımızda beğenmeyen çıkmadı. Hatta bir konuğumuz ertesi günkü kahvaltısında ne domates, salatalık, zeytin, tereyağ ne de bal istemedi ve bana sadece hellim kızartın dedi.. Yazık, çok yazık...!

banner608

banner474