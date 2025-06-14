‘Cezasız kalmamalı’



Askeri tatbikat sırasında öldürülen, cesedi 20 yıl önce bir köprü altında bulunan ve olayın cinayet olduğu mahkeme kararıyla sabit olan RMMO askeri Tahanasi Nikolau’nun ailesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvurma kararı aldı.

Rum Başsavcı Yorgos Savvidis’in, sorumlular hakkında cezai kovuşturma başlatılması talebini reddetmesi üzerine Nikolau ailesinin Rum yönetimi aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvurmak zorunda kaldığı ifade edildi.

Haravgi gazetesi; Savvidis’in, bağımsız cezai kovuşturma memuru atanması talebinde bulunan Nikolau ailesinin avukatına “cinayetin örtbas edilmesinde adli tabip ve iki RMMO subayı da dahil 8 kişinin görevi kötüye kullandığına dair yeni delil olmadığı için cezai kovuşturma yürütülemeyeceği” gerekçesini ileterek talebi reddettiğini yazdı.

Habere göre Nikolau ailesinin avukatı Nikos Kliridis Başsavcılık kararının, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin cinayet durumlarında devletin araştırma ve cezai kovuşturma yükümlülüğüyle ilgili 2’nci maddesini ihlal anlamına geldiğini belirterek Nikolau ailesinin artık AİHM’e başvurmayı düşündüğünü açıkladı.

