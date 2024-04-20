Bakanlığa  açık çağrı

Cemre Peral YANIKER

Thalassaemia Derneği, yaşadıkları ilaç sıkıntılarına dikkat çekmek ve taleplerini dile getirmek amacıyla dün Sağlık Bakanlığı önünde 5 saatlik oturma eylemi yapıyor.

10.30-15.30 saatleri arasında yapılacak oturma eylemi öncesinde Dernek yetkilileri ve hastalar Thalassaemia Merkezi önünde sorunlarıyla ilgili basın açıklaması yaptı.

Dernek yetkilileri, 20 yıldır kullanılmakta olan ve etkinliği uluslararası kongrelerde defalarca kanıtlanmış olan bir ilacın, daha piyasaya yeni çıkmış ve kendini kanıtlayamamış muadil bir ilaç ile değiştirilmek istendiğini savunarak, yeni ilacın risklerine dikkat çekti, hükümeti doğru adımları atmaya çağırdı.

Eylemde konuşan Dernek Başkanı, Çiğdem Beşevlerli, Thalassaemia hastalarının tedavisine çok iyi yanıt veren ve ülkede yıllardır kullanılan bir ilaca, son aylarda ülkeye getirilmediğinden dolayı ulaşamadıklarını söyleyerek, birçok hastayı hayata bağlayan bu ilacın hastalar için önemine vurgu yaptı.

Dernek Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Varoğlu ise, daha önce de ülkeye getirilen bu muadil ilacı hiçbirinin kullanmadığını, buna rağmen yeniden bu ilaç için ihaleye girildiğini söyledi.

Hastalar, Merkez önündeki basın açıklamasından sonra Sağlık Bakanlığına geçerek, oturma eylemlerini başlattı.

Eylemde, “Sağlıkta tasarrufa hayır”, “Kaliteli tedavi en doğal hakkımız”, “Artık orijinal ilaç istiyoruz” yazan pankartlar da açıldı.