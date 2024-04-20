Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Serdarlı’da önceki gün kıskançlık krizine giren Mehmet Burak Aygın, sevgilisini önce feci şekilde dövdü, ardından “ne dersem onu yapacaksın yoksa seni öldürürüm” diyerek tehdit etti. Bununla da yetinmeyen zanlı, genç kadını zorla başka bir bölgeye götürerek tasarrufundaki bıçağı gösterdi ve “bu çocuk kimden, söyle yoksa seni keserim” diyerek tehditlerini sürdürdü. Genç kadını Minareliköy’e kadar zorla götüren Mehmet Burak Aygın, şikayet üzerinde tespit edilerek mahkemeye çıkarıldı.

Kafasına taşla vurdu, saçlarını yoldu

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Muhammet Göztaş, zanlının, 18 Nisan 2024 tarihinde saat 13.15’te, Serdarlı köy mezarlığı önünde, aracı içerisinde, kendisini aldattığını düşündüğü sevgilisinin yüzüne vurarak ciddi şekilde darp ettiğini söyledi.

Polis, zanlının daha sonra, araçtan çıkarak kaçmaya çalışan kadının kafasına taş ile vurduğunu, boynundaki altın kolyesini çekerek kopardığını ve saçlarını çekerek yolduğunu anlattı.

“Bundan sonra ne dersem onu yapacaksın”

Zanlının, müşteki kadını tekrar arabaya aldığını ve “bundan sonra ben ne dersem onu yapacaksın, yoksa seni öldürürüm” diyerek şiddet tehdidinde bulunduğunu belirten polis, ardından aracıyla alrak başka bir bölgeye götürerek zorla insan kaçırma suçunu işlediğini açıkladı.

“Çocuk kimden, söyle yoksa keserim”

Polis, zanlının, tasarrufunda bulundurduğu bıçağı çıkararak, “bu çocuk kimden söyle yoksa seni keserim, bu çocuk kesin başkasındandır” diyerek tehdit ettiğini de aktardı. Polis, zanlının müştekiyi Minareliköy’e kadar götürdüğünü belirtti. Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis,mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.