Kanıtlar aranıyor

Hamit ER

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde (KSTÜ) yürütülen ‘sahte diploma ve yolsuzluk’ soruşturması kapsamında tutuklanan Volkan Köylübay, eşi Neslihan Köylübay ve Cahit Saldam Ltd.’in sahibi Hüseyin Saldam dün sabah Güzelyurt’ta mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme, zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.

Duruşmada Köylübay çiftinin KSTÜ’den sahte diploma aldığı belirtildi. Saldam’ın da sahte 8 faturayla üniversiteden 207 bin 500 TL aldığı kaydedildi.

Polis, ne sahte diplomaların ne de 8 adet faturanın bloklarının bulunamadığını, aramaya devam ettiklerini söyledi.

Köylübay çiftinin sahte diploma aldığı belirtildi

Mahkemede olguları aktaran polis, Volkan Köylübay’ın Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesinin psikoloji bölümüne gerçek kaydının 5 Haziran 2023’te yapılmasına rağmen 15 Ekim 2019’da yapılmış gibi gösterildiğini ifade etti.

Polis, 5 Haziran 20223 tarihinde zanlı adına sisteme 19 ders girildiğini ve toplam 61 ders almış gibi gösterilerek aynı gün mezun edildiğini açıkladı. Polis, Volkan Köylübay’dan izahat istendiğini, Ağız ve Diş Sağlığı Fakültesi’ne yazıldığını, psikoloji bölümünde ise okumadığını söylediğini dile getirdi.

Polis, Neslihan Köylübay’ın ise KSTÜ’nün Ağız ve Diş Sağlığı Ön Lisans bölümüne kaydının 25 Mayıs 2023’te yapılmış olmasına rağmen 30 Eylül 2021’de kaydı yapılmış gibi gösterildiğini ve 19 Haziran 2023’te 39 ders girişi yapılarak zanlının mezun edildiğini ifade etti. Polis, Neslihan Köylübay’ın KSTÜ’den verilen diplomayı henüz almaya gitmediğini söylediğini belirtti. Zanlıların Gazimağusa’daki ikametgahlarında tespit edildiğini ve arama yapıldığını belirten polis, diplomalar ve transkript belgelerinin bulunamadığını dile getirdi.

Saldam, sahte fatura düzenlemekle suçlanıyor

Polis, zanlı Hüseyin Saldam’ın ise Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’ne ait arazinin temizlemesi, mazot alımı ve deprem paketleriyle ilgili mal ve hizmet vermemesine rağmen sahibi olduğu Cahit Saldam Ltd. adına düzenlenen 8 adet sahte faturayla üniversiteden toplam 207 bin 500 TL’nin temin ettiğini belirtti.

Polis, zanlının önceki akşam tutuklandığını, evinde ve iş yerinde arama yapıldığını ancak faturaların bloklarına henüz ulaşılamadığını belirtti.

Polis, 3 zanlı hakkındaki soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler ve bulunması gereken emareler olduğunu belirterek, 3 gün süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.