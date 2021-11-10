Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da meydana gelen olayda inşaat malzemelerini dağınık kullandığı gerekçesiyle Bangladeş uyruklu MD Abu Sayed Hridoy'a önce hakaret ettiği, ardından boğazını sıktığı ve parmağını kırdığı iddia edilen usta başı Yusuf Kara şikâyet üzerine tutuklandı. Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Zanlı, "vahim zarar, darp ve itale-i lisan" suçlarından yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Önce hakaret etti

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Canberk Sağer, zanlı hakkındaki iddiaları aktardı. Polis, Yusuf Kara’nın 8 Ekim 2021 tarihinde saat 09. 00 raddelerinde umumi bir yer olan 9 Mart Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir iş yeri içerisinde inşaat malzemelerini dağınık kullandığı gerekçesi ile Bangladeş uyruklu MD Abu Sayed Hridoy'a "Ne biçim iş yapıyorsunuz sağda solda malzemeler var” dedikten sonra küfrettiğini açıkladı. Polis, bu nedenle zanlı Kara ile Hridoy arasında sözlü tartışma çıktığını belirtti.



Boğazını sıktı, parmağını kırdıSağer, tartışma sırasında zanlı Kara’nın söz konusu işçinin boğazını sıkıp darp ettikten sonra Hridoy’un sağ elini büküp sağ el orta parmağının kırılmasına sebebiyet vererek vahim bedensel zarara uğrattığını açıkladı.Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine, zanlı Yusuf Kara’nın tespit edilerek tutuklandığını belirten Sağer, kendisine yapılan dava tebliğinde suçlarını kabul etmediğini ifade etti. Zanlı hakkında başlatılan soruşturmanın tamamlandığını kaydeden Sağer, Kara’nın teminata bağlanmasını talep etti. Mahkeme zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanması, seyahat belgelerine el konulması, 6 bin TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı 2 kefilin 50’şer bin TL meblağlı kefalet senedi imzalaması koşulu ile yargılanıncaya dek serbest bırakılmasına emir verdi.