Kırmızı bültenle aranıyor

Türkiye’nin Ağrı ilinde 4 yıl önce kan davası nedeniyle iş adamı Cemal Altıntaş’ı aracında silahla vurarak öldürdükleri ileri sürülen firari 2 zanlından E. E.’nin KKTC’de gizlendiği tespit edildi. Kırmızı Bültenle aranan ve 16 Ekim’de Gazimağusa’da yakalanan zanlının nerede gizlendiği ve kimler tarafından korunduğu araştırılıyor.

Haber kaynaklarına göre; zanlı E.E. Türkiye’den gelen uzman polis ekibi tarafından İstanbul’a götürülürken, suçla bağlantılı olduğu belirtilen diğer firarının her yerde arandığı haber verildi. Türkiye ve KKTC polisinin ikinci firariyi yakalamak için yoğun çaba harcadığı belirtilirken, Türkiye’de suç işleyenlerin KKTC’ye sızmasını önleyecek tedbirlerin ivedilikle alınması gerektiği kaydedildi.

Polis 4 yıl aradı

Ağrı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 31 Temmuz 2017'de Bahçelievler Mahallesi'nde araçla takip ettikleri Cemal Altıntaş’ı aracında silahla vurarak öldürdükleri ileri sürülen firari 2 zanlının yakalanması için 4 yıllık yoğun çalışma yaptı.

Ekipler, uzun araştırmalar onucunda firari zanlılardan E.E.'nin 16 Ekim'de KKTC'de olduğunu tespit etti.



Polisin durumu Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatına (INTERPOL) bildirmesiyle bu zanlının yakalanması amacıyla kırmızı bülten çıkarıldı.Gazimağusa’da polis ekiplerince yakalanan E.E, İstanbul'a götürüldü.Emniyetteki işlemlerinin ardından Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan tutuklandı.Polis ekipleri, diğer firari zanlı C.Ö.'nün yakalanması için de çalışmalarını sürdürüyor.Olayla ilgili cinayet öncesi zanlılara araç tahsis ettiği iddia edilen bir kişinin de tutuklu bulunduğu belirtildi.