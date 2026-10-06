‘Yeni asfalt serimi yapılacak’

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Faiz Sucuoğlu, Gazimağusa Limanı’nda biriken sorunlara çözüm üretmeye çalıştıklarını belirterek, aydınlatma sorununun giderilmesinin ardından önümüzdeki günlerde yeni asfalt serimine başlanacağını açıkladı.

Ulaştırma Bakanlığından verilen bilgiye göre, Sucuoğlu, bakanlık yetkilileriyle birlikte Gazimağusa Limanı’nda iki saat süren detaylı bir incelemede bulundu.

Gazimağusa Limanı’nın yoğun kullanılan bir liman olması nedeniyle sorunların da fazla olduğunu ifade eden Sucuoğlu, “Aydınlatma sorununu çözdük. Yeni asfalt da serilecek. Tedarik zinciri kısa sürede yeniden oluşturuldu. TIR’lar artık ülkeye düzenli olarak geliyor. Görev süremiz içerisinde çözülmesi mümkün olan tüm sorunları çözmek istiyoruz.” dedi.

Sucuoğlu, 2017 yılında yıkılan iskeleyle ilgili olarak Mağusa Denizciler Birliği yetkilileriyle de görüştü.

Sucuoğlu “Yeni iskele yapımıyla ilgili halledilmesi gereken konular var. Arkadaşlarımız bunlar üzerinde çalışacak.” ifadelerini kullandı.