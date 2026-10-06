‘Kapı kapı gezmeli’

UBP’nin 18 belediye başkan adayı ve belediye meclis üyesi adayları, Genel Başkan ve Başbakan Ünal Üstel başkanlığında düzenlenen “Dünden Güçlü, Yarına Hazır Yerel Belediyeler İstişare Toplantısı”nda bir araya geldi.

Seçim sürecinin yol haritasını açıklayan Üstel, belediye başkanları, belediye meclis üyesi adayları ve örgütlere saha çağrısı yaparak, “Artık geri sayım başladı arkadaşlar. Belediye başkanlarımız kendi bölgelerinde, meclis üyelerimizle artık kapı kapı gezme zamanı başladı” diyerek seçim çalışmalarının sahaya taşınacağını açıkladı.

Seçim çalışmalarının koordinasyonu ve sahadan gelen sorunların doğrudan merkeze ulaştırılması amacıyla seçim komitesi oluşturulduğunu açıklayan Üstel, komitenin başkanlığına eski LTB Başkanı Cemal Bulutoğluları’nın getirildiğini söyledi.

Üstel, Bulutoğluları’nın yeniden aktif görev üstlenmesine ilişkin, “Artık kenarda durma zamanı değil. Ulusal Birlik Partisi sana bir görev veriyor” ifadelerini kullandı.

“Amblemimiz de renklerimiz de olacak”

Adaylara kampanya sürecine ilişkin net mesajlar veren Üstel, hazırlanacak tanıtım materyallerinde UBP ambleminin ve parti renklerinin mutlaka kullanılacağını belirtti.

Üstel, bunun kişisel değil, kurumsal bir seçim mücadelesi olduğunu vurgulayarak:

“Biz kişi olarak yarışmıyoruz. Bu yarış Ulusal Birlik Partisi’nin yarışıdır” dedi.

Seçimin yalnızca belediye başkanları ve adaylar üzerinden okunamayacağını vurgulayan Üstel, UBP’nin ortaya koyacağı siyasi vizyona işaret etti.

“Bu yarış Ulusal Birlik Partisi’nin ekonomiye bakış açısıdır. Bu yarış spora bakış açısıdır. Bu yarış gençlerimize bakış açısıdır. Dolayısıyla bizim ortaya koyacağımız seçim manifestosundaki vizyonumuz yarışacak” ifadelerini kullandı.

Söz uçar, eser kalır

Muhalefete de yüklenen Üstel, “Bugün bakıyorum yine konuşuyorlar. Bırakın onlar konuşsun” dedi ve UBP’nin konuşmak yerine eser ve icraat ortaya koyduğunu vurguladı. Üstel,

“Onlar ne söylerse söylesin. Biz halkımıza ne derdik? Söz uçar, eser kalır. Biz eser yapmaya, icraat yapmaya, projelerimizin altına imza atmaya devam ediyoruz. Bizim gaylemiz halkımızdır. Derdimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’dir. Bu ülkenin en büyük partisi Ulusal Birlik Partisi'dir, bu ülkede 18 aday gösterebilen sadece Ulusal Birlik Partisi'dir ve bu ülkede bugüne kadar en büyük eserlerin altına imza atan Ulusal Birlik Partisi'dir" dedi.

Biz yine birinci partiyiz

Üstel, seçim sürecine ilişkin mesajını, “Bizim halkımızdan hiçbir endişemiz yok. Biz bu seçimlerde yine birinci partiyiz. Yine hükümeti kuracağız” sözleriyle verdi.

“Onlar yapamadı, biz yaptık”

Üstel, UBP hükümetinin ilk büyük icraatlarından birinin belediyeler reformu olduğunu belirterek, reformun 2007’den bu yana Cumhuriyet Meclisi’nde konuşulduğunu ancak hayata geçirilemediğini hatırlattı.

Muhalefete, “Yapamadılar. Cesaret edemediler” sözleriyle yüklenen Üstel, koalisyon ortaklarıyla birlikte reform konusunda tek vücut ve tek yürek olduklarını ifade etti.

Belediye reformunun sonuçlarını da anlatan Üstel, “28 belediyeden 18 belediyeye indirdik. Hiçbir belediyemizi kapatmadık. İki belediyeyi birleştirdik, daha güçlü hale getirdik” dedi.

11 Ekim’de seçim ateşini yakacağız

UBP’nin 51’inci kuruluş yıldönümünün seçim kampanyasının başlangıç noktası olacağını açıklayan Üstel, 11 Ekim Pazar günü saat 18.00’de Lefkoşa’da gerçekleştirilecek buluşmaya tüm teşkilatları davet etti.

Üstel, 12 Ekim’de ise UBP’nin önündeki beş yıllık istikrar dönemine ilişkin seçim manifestosunun halkla buluşturulacağını açıkladı.

“Görkemli bir 51’inci yıl ve görkemli bir seçim manifestosu açıklaması yapacağız” diyen Üstel, “Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile el ele, kol kola, milli davamızı da savunarak yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2026, 10:05