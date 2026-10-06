Gemi kazasında bir naaşa daha ulaşıldı

Başbakanlık, Girne açıklarında yaşanan gemi kazasının ardından sürdürülen arama çalışmaları neticesinde dün bir naaşa daha ulaşıldığını açıkladı.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, naaşın kimlik tespitine yönelik gerekli inceleme ve çalışmaların başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Felaketin ilk anından itibaren tüm kayıplarımıza ulaşmak amacıyla devletimizin imkanları seferber edilmiş ve çalışmalar kesintisiz sürdürülmüştür. Kazada hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve metanet diliyoruz." denildi.