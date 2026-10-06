Yıllık enflasyon yüzde 35’i aştı

KKTC İstatistik Kurumu, eylül ayı enflasyon oranını yüzde 3.34 olarak açıklarken, Türkiye’de enflasyon, aylık bazda yüzde 1,84, yıllık bazda yüzde 29,73 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi’nde, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 28.15 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35.02 değişim gerçekleşti.

Eylül ayında fiyatı en çok artan ilk üç mal, yüzde 89.85 ile kırmızı lahana, yüzde 73.58 ile domates ve yüzde 64.26 ile maydanoz oldu.

En yüksek fiyat düşüşü ise yüzde 36.81 ile salatalıkta, yüzde 33.33 ile Milli Piyango biletinde ve yüzde 23.22 ile taze fasulyede görüldü.

Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 12.52 ile eğitim ana grubunda gerçekleşti.

Ulaştırma ana grubunda yüzde 5.66, gıda ve alkolsüz içecekler ana grubunda yüzde 2.66, çeşitli mal ve hizmetler ana grubunda yüzde 2.62, sağlık ana grubunda yüzde 2.05, giyim ve ayakkabı ana grubunda yüzde 1.94, mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri ana grubunda yüzde 1.23 artış oldu.

Konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar ana grubunda yüzde 1.17, eğlence ve kültür ana grubunda yüzde 0.90, haberleşme ana grubunda yüzde 0.63, lokanta ve oteller ana grubunda yüzde 0.36, alkollü içecekler ve tütün ana grubunda yüzde 0.14 artış yaşandı.

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 454 madde çeşidinin ortalama fiyatlarında artış,103 madde çeşidinin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

İstatistik Kurumu, ağustos ayı enflasyon oranını yüzde 3.04, temmuz ayı enflasyon oranını ise yüzde 2.90 olarak açıklamıştı.

Türkiye’deki rakamlar da açıklandı

Türkiye’de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 1,84, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,07 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 29,73, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 27,38 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, eylülde 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları yüzde 31,49, yurt içi üretici fiyatları yüzde 27,81 yükseldi. TÜFE, eylülde geçen yılın aralık ayına göre yüzde 24,32, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 29,73 yükseliş kaydetti. Öte yandan, TÜFE yıllık bazda Kasım 2021'den beri ilk defa yüzde 30'un altına indi. Yİ-ÜFE'de Aralık 2025'e göre yüzde 23,38, geçen yılın eylül ayına kıyasla yüzde 27,38 artış gerçekleşti. Eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kira artış oranı da belli oldu. Ekimde ev ve iş yerleri için uygulanacak kira artış oranı yüzde 31,49 olarak belirlendi. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, eylülde TÜFE'nin yüzde 2,18 artacağını öngörmüştü. Bu ortalamaya göre yıllık enflasyonun yüzde 29,66 olacağı hesaplanmıştı.

Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2026, 10:08