4 yılda 3 okul kazandırdı

Esentepe İlkokulu yeni okul binasının açılış töreninde konuşan CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, her çocuğun yapmak istediği ayrı bir hayali olduğunu belirterek, “Bu okul bütün bu hayalleri gerçekleştirebilmeyi mümkün kılacak.” dedi. İncirli, Çatalköy- Esentepe Belediye Başkanı Kırok’un çalışmalarından övgüyle söz etti.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Çatalköy-Esentepe Belediyesi iş birliğinde yapılan Esentepe İlkokulu yeni okul binası, dün düzenlenen törenle açıldı.

Törene; Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, bazı milletvekilleri, Çatalköy- Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Hakan Balaban, Esentepe İlkokulu Müdürü Ahmet Özçaylı, Esentepe İlkokulu öğretmenleri ile öğrenciler, vatandaşlar ve diğer yetkililer katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, beşincisi sınıf öğrencisi Beyazıt Aras Gürer’in “Türk Çocuğunun Andı”nı okumasıyla devam etti.

Okulun hayata geçirilmesine katkı sağlayanlara plaket takdim edildi.

Tören, toplu fotoğraf çekiminin ardından okul binasının açılışının yapılmasıyla sona erdi.

Gurur verici

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, her çocuğun yapmak istediği ayrı bir hayali olduğunu belirterek, “Bu okul bütün bu hayalleri gerçekleştirebilmeyi mümkün kılacak.” dedi.

Kendilerine bugünü yaşatan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür eden İncirli, Çatalköy- Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok’un dört yılda üç okulu bölgeye kazandırdığını belirterek, bunun gurur verici olduğunu belirtti.

Çatalköy- Esentepe Belediye Başkanı Kırok’u, “çok çocuklu, büyük bir aile babasına” benzeten İncirli, “Her evladını da birbirinden ayırmadan onlar için çalışıyor.” ifadelerine yer verdi.

Merkezi yönetim ile yerel yönetimlerin işbirliği yapmasının başlıca hedefleri arasında olduğunu ifade eden İncirli, bu süreçte hayırseverlerle yapılacak işbirliklerinin de büyük önem taşıdığını kaydetti.

“Bu ülkede doğan her çocuğumuzun aynı fırsatlara ulaşabilmesi, çağdaş, demokratik, laik ve kapsayıcı bir eğitime ulaşabilmesi esas amacımızdır.” ifadesine yer veren İncirli, konuşmasında eğitimde yaşanan sorunlara da değindi.

Çatalköy- Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok da dört yıl önce göreve seçildikten sonra ilk hedefinin Çatalköy İlkokulu ile başladığını anımsattı. Kırok, projenin 11 ayda tamamlandığını ve 2 bin metrekarelik modern bir eğitim yuvası kazandırdıklarını kaydetti.

Haspolat Gülen Tüfekçi İlkokulu’nda yeni derslik binaları ve oyun parkı açıldı

Haspolat Gülen Tüfekçi İlkokulu’nda deprem dayanıklılık testleri sonucunda yıkılarak yeniden inşa edilen ve güçlendirilen derslik binaları ile yeni oyun parkı için açılış töreni gerçekleştirildi.

Haspolat Gülen Tüfekçi İlkokulu bahçesindeki açılış törenine Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nun yanı sıra, Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, İlköğretim Dairesi Müdürü Hakkı Başarı ile bakanlık yetkilileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Okul öğrencilerinin folklor gösteri yaptığı ve Kıbrıs manileri okuduğu törende, hediye ve plaket takdimi de yapıldı.