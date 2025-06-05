Kameralar incelenecek

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da önceki gün meydana gelen ve 48 yaşındaki Mustafa Kayakan’ın ölümüyle sonuçlanan iş kazasında, ihmali olduğu iddia edilen Mobaraq Mobaraq ile Mustafa Şahin Kaçmazer, dün tutukluk talebiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı. Zanlılar hakkında soruşturma amaçlı bir gün ek tutukluluk emri alınırken, çevre güvenlik kamera görüntülerinin inceleneceği belirtildi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis müfettiş muavini Şaban Yeğen; iş kazasının 3 Haziran saat 16.25’te, Gazimağusa Belediyesi’ne ait olan ve bir şirkete kullanım amaçlı verilen ve araç tamiratı için kullanılan alan içerisinde meydana geldiğini söyledi. Polis; Mustafa Kayakan ve Mustafa Şahin Kaçmazer’in, arızalı dozerin tamiratını yaptığı esnada, kontrol amaçlı Mobaraq Mobaraq’a aracı çalıştırmasını söylediklerini açıkladı. Polis; Mobaraq Mobaraq’un aracı çalıştırdığı esnada, vitesin takılı olması nedeniyle dozerin hareket ettiğini ve o sırada araç altında çalışmakta olan Mustafa Kayakan’ın üzerinden geçerek ölümüne neden olduğunu açıkladı. Zanlıların önceki gün gözaltına alındığını belirten polis, müteveffaya otopsi yapılacağını söyledi. İşyeri kameralarının da incelendiğini bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Mahkeme; zanlıların bir gün tutuklu kalmasına emir verdi.

