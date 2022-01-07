Demokrat Parti’nin (DP) yeni Genel Merkez binası dün düzenlenen törenle açıldı.

Verilen bilgiye göre, açılışa, DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, DP milletvekili adayları, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Açılış töreninde partililere hitaben bir konuşma yapan Ataoğlu, “Eskiden Demokrat Parti için ‘kilit’ parti denilmekteydi ama artık kilit parti değil ‘kitle’ partisi olduğumuzu söyleyebiliriz. Yapılan anketlerde bunu söylüyor. Şimdilik üçüncü parti konumundayız. Adım adım ikinciliğe doğru yürüyoruz. Gümbür gümbür geliyoruz” diye konuştu.

Demokrat Parti’nin yeni katılımlarla yüzde 15’in üzerinde oyunun olduğunu söyleyen Ataoğlu, 23 Ocak’ta herkesin bunu göreceğini kaydetti.

“Manifestomuz tapumuzdur” diyen Ataoğlu, hiç bir zaman hayal satmadıklarını ve satmayacaklarını ifade ederek, parti manifestosunda yazan her kelimenin arkasında olduklarını ve memleket gailesi ile çalıştıklarını söyledi.

DP milletvekili adayları Lefke’de



DP milletvekili adayları, Lefke’yi ziyaret ederek, Lefke çarşı esnafı ve Lefke halkı ile bir araya geldi.Verilen bilgiye göre, DP Lefke İlçe binasında bir araya gelen DP milletvekili adayları, öncelikle Lefke çarşısını ziyaret ederek, çarşı esnafının sorunlarını ve taleplerini dinledi.Lefke çarşı ziyaretinin ardından Lefke Sanayi bölgesinde de bir ziyaret gerçekleştiren DP Milletvekili adayları, burada da çalışanlarla sohbet etti, sorunlarını dinledi.

LAÜ de ziyaret edildi

Öte yandan DP Genel Başkanı Ataoğlu, beraberindeki DP heyeti ile birlikte Lefke Avrupa Üniversitesi’ni (LAÜ) ziyaret etti. LAÜ Rektörü Prof Dr. Mehmet Ali Yükselen ve üniversite yetkilileri ile bir araya gelen Ataoğlu, özelde LAÜ genelde de yükseköğretim konularında görüş alışverişinde bulundu.