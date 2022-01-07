HP adım atacak

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay katıldığı bir televizyon programında, seçimlerden sonra kurulacak hükümetin Türkiye ile masaya oturması ve döviz karşısında yaşanan kayıpların giderilmesi için destek alabilmesi gerektiğini, hükümete gelmeleri halinde bu konuda adım atacaklarını belirtti:

Özersay, “Bunca yıldır zor zamanlarımızda yanımızda duran, destek olan tek ülke Türkiye olmuştur. Evet yine zor zamanlardan geçiyoruz ve piyasayı ucuzlatarak halkı korumak ve vatandaşın alım gücünü artırmak için kendi alacağımız ekonomik tedbirler yanında Türkiye’nin de yanımızda durmasını tabi ki talep edeceğiz” diyerek seçimlerden sonra kurulacak hükümetin Türkiye ile masaya oturması ve döviz karşısında yaşanan kayıpların giderilmesi için destek alabilmesi gerektiğini, hükümete gelmeleri halinde bu konuda adım atacaklarını belirtti.



Halkın Partisi olarak diplomasi ve doğrudan ve samimi diyalog konusunda önemli bir tecrübeye sahip olduklarını ve ülke sorunlarının çözümü için bunu kullanacaklarını vurgulayan Özersay “Bazıları Türkiye ile bu tarihsel bağlarımızı sadece maddiyata, paraya indirgemeye çalışıyor, bize göre bu son derece yanlıştır. Bizim Türkiye ile ilişkimiz parasal ilişkinin çok ötesindedir. Bir kader birlikteliği ve kardeşlik ilişkisidir. Kıbrıs Türk Halkının kendi iradesiyle kendi geleceğini şekillendirmesi Türkiye’ye de güç katacak, ortak menfaatimizdir” ifadelerini kullandı.

“Kaynaklar verimli kullanılmalı”

Özersay, “Kaynaklar kısıtlı da olsa iyi yönetim ile ülkede halkın daha huzurlu yaşaması, sağlık açısından da, eğitim açısından da, güvenlik açısından da daha müreffeh, refah içerisinde yaşaması mümkündür” dedi.

Kaynakların verimlilik temelinde kullanılmasının önemine işaret eden Özersay, bugün ülkede israf edilen çok büyük kaynaklar olduğunu savundu. Özersay, turizm, yükseköğretim, tarım alanında da verimliliği esas almayan, statükonun bir parçası haline gelmiş teşvikler olduğunu savunarak, bu teşviklerin gözden geçirilmesi gerektiğini, bu kaynakların örneğin sağlık altyapısının güçlendirilmesinde kullanılabileceği dile getirdi.