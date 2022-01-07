Başbakanlık  önünde eylem

Afet İLBAN

Sendikal Platform, “Özel sektör çalışanlarının gasp edilen 13’üncü maaş hakkı” konusunda Başbakanlık önünde basın açıklaması yaptı.

Platform, hükümete, tüm çalışanların emeğinin karşılığını alması için harekete geçmesi çağrısında bulundu.

Açıklama esnasında, Başbakanlığın kapısına, “52 hafta çalıştırılıp, 48 hafta ödenen emekçinin hakkını verecek misiniz ?” yazılı pankart asıldı.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan yaptığı açıklamada, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılara çözüm üretmesi gerekenlerin seçimlere yönelik gaile çektiğini savundu.



Bunun en bariz örneğinin dövizdeki düşüşe rağmen marketlerdeki fiyatların düşmemesi olduğunu ifade eden Bengihan, denetimsizlik ve otorite boşluğu olduğunu iddia etti.

Market raflarında değişiklik yok…

Dövizin yükselişe geçtiği dönemde her hafta marketlerde raflardaki etiketlerin değiştirildiğini belirten Güven Bengihan, Sterlin 25 TL’den 18 TL’ye gerilediğinde raflardaki fiyatlarda değişiklik olmadığını söyledi.

Marketlerde raflarda yazan rakamla, kasaya ödenen rakam arasında da fark olduğunu savunan Bengihan, marketler arası fiyat farklılığına da işaret etti.

“Zor günde halkın yanında olanlar kıymetlidir” diyen Bengihan, halkın seçim değil, geçim derdinde olduğunu kaydetti.

Süleyman Demirel’in “Boş tencere hükümet götürür” sözüne atıfta bulunan Bengihan, taleplerinin, “halktan yana siyaset, halkın yanında duran bir devlet olduğunu” kaydetti.

Sağlıktaki sıkıntılara da işaret eden Bengihan, Sağlık Bakanı’nın Tıp-İş ile nezaketen bile görüşmediğini iddia ederek, platform olarak bu zihniyete de karşı olduklarını kaydetti ve Tıp-iş ile sağlıktaki sendikaların masaya çağrılmasını talep etti.