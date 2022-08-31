AB’nin dikkatini çekti

Güney Kıbrıs’ın elektrik ücretleri açısından Avrupa ülkeleri arasında en pahalı ülkeler kategorisinde yer aldığı belirtildi.

Haravgi gazetesi Euronews haberine dayanarak Güney Kıbrıs’ın Temmuz 2022 için elektrik ücretleri konusunda en pahalı ülkeler arasında yer aldığını yazdı.

Habere göre Güney Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti ile birlikte, kilovat başına 52.15 Euro ile en pahalı 10 ülke arasında yer alıyor.

Güneş enerji panellerinde rekor sayı

Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’taki yüksek elektrik fiyatları nedeniyle güneş enerji panellerine yönelik ilgide büyük artış olduğu belirtildi.

Gazete Enerji Bakanlığının verilerine dayanarak güneş enerji panelleri için 26 Ağustos tarihine kadar 3 bin 433 başvurunun yapıldığını, bu rakamın 2021 yılındaki hemen hemen toplam talebe denk geldiğini yazdı.

Gazete ayrıca eldeki verilere dayanarak kurulmuş olan güneş sistemi sayısının ise 27 bin olduğunu belirtti.