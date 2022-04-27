Balistik inceleme yapılacak

Suna ERDEN

Girne’de meydana gelen trafik kazası esnasında düşürülen Glock marka silahın sahibi Tuncay Şahin çıktı.

Yaya olarak kaldırımda yürürken yoldan çıkan aracın çarpması sonucu belindeki silahı düşüren ancak olay yerinden kaçan Şahin’in polise verdiği ifadede şoka uğradığını söylediği belirtildi.

Zanlının kaza nedeniyle şaşkınlık ve şok yaşadığını, doktora görünmek için olay yerinden ayrıldığını, silahını düşürdüğünü ise çok sonra fark ettiğini söylediği açıklandı.

Silah balistik incelemeye gönderilirken, zanlı Şahin dün mahkemeye çıkarıldı.

Kameralardan tespit edildi

Soruşturmayı yapan Girne Adli Şube’de görevli polis memuru, kazanın 23 Nisan 2022 tarihinde saat 18.00 sıralarında Girne’de Ziya Rızkı Caddesi üzerinde meydana geldiğini anımsattı.

Polis, Cumhur Doğruyol (E-58) isimli sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek, yoldan çıktığını, yönetimindeki SR 008 plakalı salon araç ile kaldırım üzerinde yürüyen Tuncay Şahin’e çarptığını ifade etti.

Polis, kazada hafif yaralanan Şahin’in bu esnada belindeki 9 mm çapındaki Glock marka silahı düşürdüğünü ve olay yerinden kaçtığını söyledi.

Çevre güvenlik kameralarının incelenmesi ve tanık ifadelerinin ardından zanlının kalmakta olduğu otelde tespit edilerek, gözaltına alındığını belirten polis, silah ile mermilerin olay yerinde bulunarak emare alındığını açıkladı.

Polis, silahın balistik incelemeye gönderildiğini belirtirken, zanlının gönüllü ifade verdiğini söyledi. Polis memuru, zanlının olay yerinden kaçmasının nedeninin kaza nedeniyle yaşadığı şok olduğunu, belindeki silahı otele gittikten sonra düşürdüğünü fark ettiğini söylediğini aktardı.

Polis, zanlının kendisine çarpan sürücüden şikâyetçi olacağını da belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.