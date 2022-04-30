Balistik raporu çıkmadı

Suna ERDEN

Girne’de meydana gelen trafik kazası esnasında belindeki Glock marka silahı düşüren Tuncay Şahin hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlı dün teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada silahla ilgili balistik incelemenin sürdüğü, soruşturmanın devam ettiği ancak zanlının polis gözetiminde kalmasına gerek olmadığı belirtilerek, teminat talep edildi.

Mahkeme sabıkası bulunan Şahin’in tutuklu yargılanmasına karar verdi.

Olgular yeniden aktarıldı

Soruşturmayı yapan Girne Adli Şube’de görevli polis memuru, kazanın 23 Nisan 2022 tarihinde saat 18.00 sıralarında Girne’de Ziya Rızkı Caddesi üzerinde meydana geldiğini anımsattı.

Polis, Cumhur Doğruyol (E-58) isimli sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek, yoldan çıktığını, yönetimindeki SR 008 plakalı salon araç ile kaldırım üzerinde yürüyen Tuncay Şahin’e çarptığını ifade etti.

Polis, kazada hafif yaralanan Şahin’in bu esnada belindeki 9 mm çapındaki Glock marka silahı düşürdüğünü ve olay yerinden kaçtığını söyledi.

Çevre güvenlik kameralarının incelenmesi ve tanık ifadelerinin ardından zanlının kalmakta olduğu otelde tespit edilerek, gözaltına alındığını belirten polis, silah ile mermilerin olay yerinde bulunarak emare alındığını açıkladı.

Polis, silahın balistik incelemeye gönderildiğini belirtirken, zanlının gönüllü ifade verdiğini söyledi. Polis memuru, zanlının olay yerinden kaçmasının nedeninin kaza nedeniyle yaşadığı şok olduğunu, belindeki silahı otele gittikten sonra düşürdüğünü fark ettiğini söylediğini aktardı.

Polis, zanlının kendisine çarpan sürücüden şikâyetçi olduğunu da belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini, silahla ilgili balistik sonucun beklendiğini kaydeden polis, ancak zanlının soruşturmanın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini, geçmişte sabıkaları olduğunu ifade ederek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkemeye zanlıyı bir ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderdi.