Balistik raporu temiz çıktı

Suna ERDEN

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme ekipleri tarafından Alayköy’de gerçekleştirilen Son Nokta Operasyonu sonucu ele geçirilen iki adet tabanca ve 25 adet canlı mermiyle ilgili soruşturma tamamlandı. Operasyonda tutuklanan Ramazan Kıraç ile İsrafil Ünal dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada, yapılan balistik inceleme sonucu silahların herhangi bir olayda kullanılmadığı belirtilerek, olgular yeniden aktarıldı.

Polis, 14 Temmuz 2024 tarihinde Alayköy’de yol kenarında şüpheli bir poşet tespit edildiğini ve takibe geçildiğini söyledi. Polis, 15 Temmuz saat 01.00 sıralarında bir aracın yol kenarına bırakılan poşeti aldığını ve bölgedeki bir gece kulübüne gittiğini belirtti.

Polis memuru, gece kulübünün park yerine giden zanlıların ekipleri görünce poşeti araçtan attıklarını söyledi.

Polis, Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri, tarafından poşette yapılan aramada 2 adet 99 mm çapında tabanca, 25 adet 7.65 mm mermi bulunarak, emare alındığını belirtti.

Polis, her iki zanlının olay mahallinde suçüstü tutuklandıklarını açıkladı. Zanlıların sorgulandığını kaydeden polis, Ramazan Kıraç’ın poşeti yol kenarından aldığını, İsrafil Ünal’ın ise gece kulübünün park yerinde ekipleri görünce poşeti araçtan attığını itiraf ettiğini söyledi.

İkisi de suçunu kabul etti

Polis memuru, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, 8 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde zanlı Ünal’ın gönüllü ifade verdiğini, internet üzerinden tanımadığı bir şahsın yönlendirmesiyle silahları yol kenarından aldıklarını ve gece kulübü civarına götürdüklerini söylediğini aktardı.

Polis, ayrıca zanlıların ikametgahlarında ve iş yerlerinde de arama yapıldığını, cep telefonlarının DATA İnceleme Şubesine gönderildiğini kaydetti. Polis, yapılan inceleme sonucu silahların herhangi bir olayda kullanılmadıklarının tespit edildiğini açıkladı.

Polis, 8 günde zanlıların ifade verip suçunu kabul ettiğini, birçok kişiden ifade alındığını, olay yerinden kamera görüntülerinin temin edildiğini açıkladı. Polis, İsrail Ünal’ın çalışma izninin iptal edildiğini ancak başka bir işe başlaması için 60 gün süresi olduğunu, Ramazan Kıraç’ın ise çalışma izninin sürdüğünü söyledi. Polis, zanlıların adreslerinin belli olduğunu, askıda davaları olmadığını ve sabıkasız olduklarını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlıların 50’er bin TL nakdi teminat yatırmasına, 2 kişinin 500'er bin TL'lik kefalet senedi imzalamasına emir verdi.