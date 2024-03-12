Balistik sonucu bekleniyor

Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapmak üzereyken valizinde kama, hava tabancası, uyuşturucu madde ve mermi bulunarak tutuklanan Bülent Kılınçay hakkındaki soruşturma devam ediyor. Zanlı dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olgular aktarılarak, zanlının 8 gün daha tutuklu kalması talep edildi.

Polis, 7 Mart 2024 tarihinde saat 19.00 sıralarında, Ercan Havalimanı’nda, yurt dışına çıkış yapmak isteyen zanlının valizinde yapılan aramada, bir adet tescilsiz hava tabancası ve şarjörü, 2 adet canlı mermi, bir adet canlı av fişeği, bir adet 70 santim uzunluğunda kama ve hintkeneviri türü uyuşturucu tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını, ifadesinde emareleri 21 Şubat 2024 tarihinde Girne Limanı’ndan KKTC'ye giriş yaparken getirdiğini söylediğini aktardı. Polis, silah ve patlayıcı maddelerin balistik incelemeye gönderildiğini ifade etti. Polis, uyuşturucu maddenin de devlet kimya laboratuvarına verildiğini açıkladı. Polis, balistik ve uyuşturucu inceleme sonucunun beklendiğini ifade ederek, 8 gün ek süre istedi.

Mahkeme talebi onayladı.