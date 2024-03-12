Tümü Nijeryalı

Lefkoşa ve Gönyeli’de gerçekleştirilen asayiş kontrollerinde ülkede kaçak yaşam süren Nijerya uyruklu Ebuka Ebenezer Justin ,Adoni Nkuwoc, Tepmle Emenuel ve Frank Odabi tespit edilerek, tutuklandı.

Zanlılar dün cezaevi talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 10 Mart 2024 tarihinde saat 10.30 sıralarında Gönyeli'de umumi bir yer olan Kemal Şemiler Caddesi üzerinde yapılan kontrol esnasında Nijerya uyruklu Ebuka Ebenezer Justin’in yapılan pasaport kontrolünde 643 gün KKTC'de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis, Muhaceret Şubesinden zanlının pasaport kontrolünde 7 Nisan 2022 tarihinde Uluslararası Kıbrıs Üniversitesine kayıt yaptırmak için Ercan Havalimanından ön izin ile 60 gün vize alarak ülkeye giriş yaptığını ancak 60 günde herhangi bir şekilde okula kaydını yaptırmayıp, 6 Haziran 2022 tarihinden itibaren KKTC'de izinsiz ikamet ettiğini açıkladı.

Polis, zanlılar Adoni Nkuwoc, Tepmle Emenuel ve Frank Odabi’nin ise10 Mart 2023 tarihinde Lefkoşa’da devriye gezen polis ekipleri tarafından tespit edildiklerini söyledi. Polis, yapılan muhaceret kontrolü sonucu Frank Odabi’nin 29 Mayıs 2021 tarihinden beri bin 16 gün, Tepmle Emenuel’in 20 Eylül 2022 tarihinden beri 486 gün, Adoni Nkuwoc’un ise 4 Eylül 2023 tarihinden beri 162 gün KKTC’de ikamet izinsiz kaldıklarının belirlendiğini söyledi. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlıların 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmelerini talep etti.

Mahkeme, zanlıların 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmelerine emir verdi.