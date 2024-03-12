AVCI VE HASGÜLER TEMİNATA BAĞLANDI 



Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde (KSTÜ) yürütülen sahte diploma soruşturması kapsamında "rüşvet aldıkları" iddiasıyla tutuklanan Yüksek Öğretim Planlama Denetleme Akreditasyon ve Kordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Turgay Avcı ile YÖDAK eski Üyesi Prof. Dr. Mehmet Hasgüler bugün yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne getirildi.

Mahkemede olguları aktaran polis, Avcı ve Hasgüler’in; “İrtikap“, “Görevi Yerine Getirmeme Karşılığında Para Kabul Etme“, “Kamu Görevinde Görevli Kişinin İhtimas Karşılığında Para Alması“, “Suç Gelirlerini Aklama” suçlarından dolayı tutuklandıklarını hatırlattı. Mahkeme her iki zanlının da kimlik ve seyahat belgelerine el koyup, yurt dışına çıkışlarını da yasaklayarak 50’şer bin TL nakdi teminat birer kefilin 1’er milyon TL kefalet imzalaması sartı ile tutuksuz yargılanmalarına karar verdi.



Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2024, 12:05